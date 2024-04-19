شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عمان عن إدانتها الهجوم الإسرائيلي على إيران، اليوم الجمعة، بعد الانفجارات التي وقعت فجراً في أصفهان بوسط إيران، ونسبها مسؤولون أميركيون ووسائل إعلام محلية إلى إسرائيل.

وقال ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفى، نُشِر على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، إن عُمان تتابع استمرار التوتر في الإقليم وتدين الهجوم الإسرائيلي الذى وقع، صباح اليوم الجمعة، على أصفهان، كما تدين وتستنكر اعتداءات إسرائيل العسكرية المتكررة في المنطقة.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية فى مصر عن قلقها البالغ من استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد ما تردد من أنباء عن ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع في إيران وسوريا، وطالبت الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرةً من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها، وأكد بيان الخارجية أن مصر ستستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الحالي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إننا نؤكد مجددا أن المنشآت النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في النزاعات العسكرية.

وأكدت عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع من كثب، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة.

وفى وقت سابق، أكدت إيران أن منشآتها النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام.

كما أعلنت إيران وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، أنها أسقطت مسيرات وإنه ليس هناك هجوم صاروخي حاليا.