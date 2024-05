شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

فرصة هطول الأمطار

نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.وتبدأ الظاهرة الساعة 5 فجرًا، وتستمر حتى 6 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة ورماح وشقراء.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة. — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.