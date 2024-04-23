حب وضحك ومفاجآت في فيلم "شهر زيّ العسل" الكويتي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: زواج مدبر، مواقف غير متوقعة وقصة رومانسية بعيدة كل البعد عن المعتاد في فيلم الكوميديا الرومانسي الكويتي الجديد "شهر زي العسل"، من بطولة نور الغندور (بدور نور) ومحمود بوشهري (بدور حمد)، الذي يعرض حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 29 نيسان (أبريل) المقبل.



يكشف "شهر زي العسل" حكاية مليئة بالمواقف الطريفة والرومانسية لشخصين يجدان نفسيهما مضطرين للزواج في أسرع وقت ممكن. فتقوم أمل صديقة نور (آسيا) وزوجها وائل (مهدي برويز) بالتدخل لتدبير زواج نور (نور الغندور) الشابة النابضة بالحياة من رجل الأعمال الجادّ والتقليدي حمد (محمود بوشهري)، دون أن يعرفا أن لكل منهما دافعه الخاص لخوض هذه التجربة، لتبدأ الحقائق بالتكشف خلال شهر العسل.

ومع انطلاقهما في هذه الرحلة المليئة بالمشاعر المتناقضة، يبدو جليًا مدى الاختلاف الكبير في طباعهما، مما يؤدي إلى سلسلة من المشكلات والمواقف الطريفة التي تجعل من استمرار هذا الزواج أمراً مستحيلاً. لكن، وسط كل هذه الفوضى، ينبت بينهما رابط غير متوقع. فهل يمكن للمستحيل أن يصبح حقيقة، وأن ينجذب شخصان متناقضان تماماً إلى بعضهما البعض؟



فيلم "شهر زيّ العسل" من إنتاج Eagle Films ومن تأليف إياد صالح، وإخراج إيلي السمعان، ويشارك فيه كوكبة من النجوم الكويتيين من بينهم نور الغندور ومحمود بوشهري وآسيا ومهدي برويز.