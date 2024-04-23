الخليج اليوم .. الإمارات: يمكن تأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر بدون فوائد بعد الأمطار الغزيرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر المصرف المركزي اليوم إشعاراً إلى البنوك وشركات التمويل كافة بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة ستة أشهر من دون فرض رسوم أو فائدة/أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقساط.

وشهدت الإمارات في الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة هي الأكبر منذ 75 عاما.

"ستاندرد آند بورز" للعربية: نشاط تأمين السيارات سيكون الأكثر تأثراً بعاصفة الإمارات

ومن جانب آخر، أكد المصرف المركزي أن الأضرار التي تعرضت لها المركبات والمنازل جراء الأمطار الشديدة نتيجة الحالة الجوية التي شهدتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي مغطاة بالتأمين في حال وجود وثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف أو ما يسمى بـ (التأمين الشامل) وتعتبر شركات التأمين التي أصدرت تلك الوثائق مسؤولة عن التعويض.

وأضاف أن هذا الوضع ينطبق على المنازل أيضاً، حيث يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة.

ويوجه المصرف المركزي الجمهور بضرورة قراءة وفهم وثيقة التأمين لضمان حقوقهم التأمينية، والتوجه إلى وحدة "سندك" لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في حال وجود شكوى أو نزاع مع شركات التأمين.