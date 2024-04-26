الخليج اليوم .. السعودية.. سقوط فتيات مشاركات في سباق الهجن بالعلا عن الجمال (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط عدد من المشاركات بشوط السيدات ضمن منافسات "كأس العلا للهجن"، في الواحة القديمة.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات المهتمة بالإبل مقطع الفيديو، حيث ظهر نقل مشاركة بسيارة الإسعاف بعد سقوطها من فوق ظهر الجمل، خلال الشوط الذي بلغت مسافته 2 كيلو متر.

كما أبان الفيديو لحظة سقوط متسابقة أخرى عن الجمل بعد فشلها في تثبيت نفسها، حيث حاولت أكثر من مرة التمسك ولكنها وقعت على الأرض.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم كأس العلا للهجن، مرضي الخمعلي، قال إن المنافسات شهدت مشاركة أكثر من 20 سيدة بسباق الهجن.