الخليج اليوم .. زواج شاب سعودي من  فتاة يابانية يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق زواج شاب سعودي من آل الغانمي من فتاة يابانية من آل ساتشيسوكا، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وأبان الفيديو المتداول لقطات من حفل زفاف العروسين بحضور أقاربهما وعدد من المعازيم.

كما ظهر في المقطع مشاهد للعريس ووالد العروس وعدد من المعازيم وهم يؤدون "العرضة".



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وتفاعل النشطاء مع مقطع الفيديو حيث تمنى الكثيرون لهما السعادة في زواجهما، فيما علق البعض ببعض العبارات الطريفة.

وقال أحدهم معلقا: "اختلاف لغة..اختلاف عادات..ربي يوفقهم"، وعلق أحدهم: "الله يسعدهم ووفقهم الزواج قسمه ونصيب"، في حين كتب آخر: "الله يوفقهم يا رب.. إذا راح يتغدى عند أهل زوجته العزيمه سوشي".