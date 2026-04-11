والي الخرطوم يوجه بتسهيل إجراءات الحجاج ويعد بالتواصل مع السلطات الاتحادية للنظر في تكلفة الحج

وجه والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بتسيير إجراءات حجاج الولاية للعام الهجري ١٤٤٧هـ مؤكداً حرص حكومة الولاية على توفير بيئة إدارية وخدمية متكاملة تضمن أداء الشعيرة بسهولة ويسر خدمةً لحجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بأمين أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم سمير الجزولي بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ أحمد المصطفى علي

ووقف الوالي على مجمل الترتيبات الجارية لانطلاقة أعمال القرعة الخاصة بالمتقدمين للحج والتي تعد المرحلة الأساسية التي تعقبها سلسلة من الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالسفر والتنظيم.

ووجه الوالي بتسهيل إجراءات التقديم والكشف الطبي والترتيبات الخاصة بالتفويج إلى الأراضي المقدسة.

في السياق إطمأن الوالي على الجهود التي تبذلها أمانة الحج والعمرة بالولاية لتسهيل رحلة الحجاج من التقديم والمغادرة والعودة لديارهم.

وفيما يلي ارتفاع تكلفة حج هذا العام تعهد والي الخرطوم بإجراء مشاورات موسعة مع أمانة الحج الاتحادية ووزارة المالية لبحث إمكانية تخفيض التكلفة وذلك استجابة للظروف الاقتصادية وتمكين أكبر عدد ممكن من أداء فريضة الحج .

من جانبه أعلن مولانا سمير الجزولي أمين أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم عن اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء القرعة مشيراً إلى أنه سيتم إعلان نتائجها مساء اليوم على أن تبدأ مباشرة بقية الإجراءات المتبقية بما في ذلك الفحوصات الطبية واستكمال المستندات والترتيبات الفنية .

وأوضح الجزولي أن عدد المتقدمين للحج هذا العام تجاوز ستة آلاف متقدم في حين تبلغ الحصة المقررة لولاية الخرطوم (٢٤٠٠) حاج ما يعكس الإقبال الكبير من المواطنين على أداء الفريضة ويؤكد في الوقت ذاته أهمية الشفافية والدقة في إجراءات الاختيار.

وأكد أن أمانة الحج والعمرة تعمل وفق توجيهات حكومة الولاية وتسعى إلى توفير كافة سبل الراحة والرعاية لحجاج بيت الله الحرام عبر تحسين الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الدعم اللازم للحجاج في مختلف المراحل.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم