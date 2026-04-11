الإدارة العامة للمرور تدفع بدوريات المرور لتوصيل طلاب الشهادة السودانية

دفعت الادارة العامة للمرور باسطول مركباتها من الدوريات لترحيل الطلاب تزامناً مع إنطلاق إمتحانات الشهادة السودانية حيث أطلقت الإدارة العامة للمرور مبادرة دورية نجاح في خطوة تجسد التزامها الوطني والمجتمعي بدعم الطلاب وتأمين وصولهم إلى مراكز الإمتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.

وأكد اللواء شرطة/ حاتم محمود منصورمدير الإدارة العامة للمرور في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية وتهدف إلى توفير بيئة مرورية مهيأة تمكّن الطلاب من الوصول إلى مراكز الإمتحانات في الوقت المحدد دون معوقات وأوضح أن المبادرة تعد من أبرز تدخلات المرور خلال فترة الإمتحانات حيث يتم الدفع بعدد من الدوريات المرورية لتأمين وترحيل الطلاب من وإلى مراكز الإمتحانات خاصة في المناطق الطرفية والبعيدة وبولايات السودان المختلفة إلى جانب تنظيم حركة السير وفك الاختناقات المرورية في محيط المدارس.

وأشار إلى أن دورية نجاح تمثل منظومة متكاملة تشمل الإنتشار المروري المكثف وتكثيف التوعية للسائقين بضرورة التعاون وإفساح الطريقة فضلاً عن التنسيق المحكم مع الجهات ذات الصلة لضمان إنسياب الحركة المرورية خلال ساعات الذروة.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور سخّرت كافة إمكانياتها البشرية والفنية لإنجاح المبادرة مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في طمأنة الطلاب وأسرهم والمساهمة في خلق أجواء مستقرة تعينهم على آداء الإمتحانات بكل تركيز وهدوء ودعا مدير الإدارة العامة للمرور جميع مستخدمي الطريق إلى الإلتزام بقواعد المرور والتعاون مع رجال المرور خاصة خلال فترة الإمتحانات

واختتم اللواء حاتم تصريحه بالتأكيد على أن الإدارة العامة للمرور ستظل حاضرة في كل المناسبات الوطنية داعمة لكل ما من شأنه خدمة المجتمع وتعزيز السلامة المرورية متمنياً التوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة السودانية.