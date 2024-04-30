شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشارك فى منتدى الاقتصاد والتعاون العربى مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، الوفد التونسي المشارك في فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان التي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء بالدوحة.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية ، الاثنين ، أن المنتدى سيركز اهتمام الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان على دراسة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنسيق الجهود من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكامل فلسطين.

وأضافت أن المنتدى يعد مناسبة للتشاور حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخطة العمل المستقبلية لتطوير التعاون بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.

ومن المقرر أن يجري كاتب الدولة، على هامش هذه الدورة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة في هذا المنتدى.