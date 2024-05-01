الخليج اليوم .. السودان وقطر يتفقان على إنشاء مصفاة للذهب بالدوحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اتفق السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب بالدوحة مع رجال الأعمال القطريين لاستيعاب مصادر الذهب من السودان.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير التجارة والتموين الفاتح عبد الله يوسف اليوم بوزير التجارة والصناعة القطري محمد حمد بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش اجتماعات النسخة الثالثة للمنتدى الإقتصادي والتعاون العربى مع دول آسيا وأذربيجان الذى استضافته قطر.

وأكد المسؤولان خلال اللقاء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين فى المجال التجارى واستعرض الجانبين للشراكة بغرض عمليات التصدير.

وأكد الوزير القطري استعداد بلاده لتقديم التسهيلات المطلوبة للعمل التجاري.

المصدر: سونا