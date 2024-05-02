الخليج اليوم .. لأول مرة.. "المقاومة الإسلامية في البحرين" تعلن ضرب هدف داخل إسرائيل

الرياض - كتب موسى القحطاني - كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حرب غزة الخميس ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤

لأول مرة.. "المقاومة الإسلامية في البحرين" تعلن ضرب هدف داخل إسرائيل الخميس ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤

مؤسسة دولية: تعافي اقتصاد السعودية سيستمر على مدار 2024 وسيتجاوز التوقعات الخميس ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤

الأمم المتحدة تقدر كلفة إعادة إعمار غزة الخميس ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤

هنية عقب مكالمة مع رئيس وزراء قطر: اتفقنا على استكمال المباحثات بهدف إنجاز اتفاق لوقف العدوان الخميس ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤

أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في بوينوس آيرس الخميس ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤

رئيس الدولة يتقبل تعازي حاكمي الشارقة وأم القيوين والممثل الخاص لسلطان عمان في وفاة طحنون بن محمد الخميس ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤

شاهد.. "كتائب المجاهدين" تنشر فيديو لعمليات التصنيع العسكري الخميس ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤

في سماء السعودية.. سحابة محملة بشحنات برق هائلة تحول الليل إلى نهار الخميس ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤

الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مواطنين أيدا الفكر الإرهابي الخميس ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤

القيادة المركزية: استهدفنا زورقا حوثيا شكل "تهديدا وشيكا" الخميس ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤