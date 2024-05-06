الخليج اليوم .. السعودية ترفع أسعار النفط المصدر إلى آسيا للشهر الثالث على التوالي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن السعودية رفعت أسعار جميع أنواع النفط للزبائن في آسيا للشهر الثالث على التوالي.

ورفعت شركة النفط الحكومية "أرامكو السعودية" سعر التصدير الرسمي لشهر يونيو للنفط العربي الخفيف القياسي لقارة آسيا بمقدار 2.9 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي. مقارنة بدولارين فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي في مايو الجاري.

وذكرت منصة "الطاقة" أن شركة "أرامكو" قررت رفع أسعار بيع النفط السعودي من الخام العربي الخفيف لشهر يونيو 2024، لدول شمال أوروبا، من علاوة 1.8 إلى 2.10 دولار للبرميل.

كما أعلنت أرامكو السعودية تثبيت سعر البيع للولايات المتحدة الشهر المقبل، عند مستويات أسعار أبريل ومايو، التي سجلت علاوة 4.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرغوس، وفقا لمنصة "الطاقة" المتخصصة.

وتظهر خطوة السعودية جهودها للحد من المعروض في السوق مع تراجع مخاطر الصراع العسكري في الشرق الأوسط، والتي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع مؤخرا.

ويتوقع معظم المتداولين والمحللين الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم أن تمدد "أوبك+" اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.