الخليج اليوم .. الحوثي: استهدفنا سفينتين بخليج عدن وثالثة في المحيط الهندي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وسط التوتر الذي يخيم على البحر الأحمر منذ اشتعال الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو 7 أشهر، تتواصل الهجمات الحوثية على السفن.

فقد أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، اليوم الخميس، أنهم استهدفوا 3 سفن.

وأوضح في كلمة مصورة نشرها على حسابه في منصة إكس أن الجماعة اليمنية استهدفت السفينتين جينا وديجو في خليج عدن، وكذلك السفينة فيتوريا في المحيط الهندي.

أتت تلك التصريحات بعدما أفادت شركة الأمن البريطانية أمبري في وقت متأخر مساء الأربعاء، أنها تلقت بلاغا عن رؤية نشاط لطائرة مسيرة على بعد حوالي 58 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن باليمن.

كما أوضحت في مذكرة إرشادية أنه تم نصح السفن القريبة من المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

أكثر من 100 هجوم

وتشن جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر عدة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها.

فمنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.