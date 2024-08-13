شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك اتفاقيات جنيف بشكل صارخ والان نبدء بالتفاصيل

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أكدت وكالة "أونروا" أن اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين وقت الحروب انتهكها الاحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ، في عدوانه المستمر على قطاع غزة.وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، باحترام اتفاقيات جنيف واحترام القيم الإنسانية، معربة عن أن الاتفاقيات تشكل البوصلة للقانون الإنساني الدولي. كما جددت وكالة الغوث مطالبتها بحماية الأطفال والنساء والمعتقلين، والمدارس، والمستشفيات، وعمليات الأمم المتحدة الإغاثية، التي تنتهك بشكل متكرر لهجمات من الاحتلال الإسرائيلي.وأشارت إلى استشهاد نحو 600 نازح داخل مقرات الأمم المتحدة في القطاع.ولفتت إلى تأكيد الأمم المتحدة بارتفاع عدد الضحايا التابعين لها إلى 205 وإصابة مئات آخرين، وتدمير نحو ثلثي مدارس الأونروا في غزة.