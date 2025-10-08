في يوم ميلادها.. كيف واجهت شيرين عبد الوهاب الصعاب والأزمات في أغانيها؟

"عودتني الدنيا".. فصل جديد من الحياة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 08:04 مساءً - تحتفل الفنانةاليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر بيوم ميلادها، وسط مجموعة من أعمالها الغنائية المتنوعة، والتي حققت من خلالها نجاحات عدة جعلتها تحصد العديد من الجوائز والتكريمات حيث استطاعت أن تصنع لنفسها لوناً غنائياً مختلفاً، الأمر الذي ساهم في شهرتها سريعاً لتحجز مكاناً في قلوب الكثيرين من محبي الطرب والموسيقى، بعد أن لمست مشاعرهم بصوتها العذب، وتزامناً مع الاحتفالات بيوم ميلادها، سوف نسترجع عدداً من أغانيها التي تحدت من خلالها شيرين عبد الوهاب الظروف الحياتية الصعبة." من الأغاني التي تركت أثراً بداخل جمهور ومحبي النجمة شيرين عبد الوهاب، لكون كلماتها حملت العديد من المشاعر العميقة، والتي ترجمتها "شيرين" بإحساسها الراقي إلى جمهورها، ففي بدايتها دخلت شيرين عبد الوهاب في حالة من الحزن بسبب الخسائر التي تتعرض لها في الحياة بصورة مستمرة، حتى في لحظات الفرح المنتظرة والتي تتبخر في الهواء حال الاقتراب منها وجاءت كلماتها كالتالي: "عودتني الدنيا أخسر.. وإني لما أحب حاجة قوام تسيبني أي لحظة فرح تقصر"ولكن سريعاً تقرر "شيرين" العودة وعدم فقدان الأمل، لتبدأ فصلاً جديداً في الحياة وكأنها تؤكد على قدرتها في مواجهة الظروف الصعبة من جديد والبدء نحو حلم جديد، ودللت على ذلك في أحد مقاطع الأغنية: "والنهاردة بجد راح اللي مضايقني، لما جيت أنا شوفت نفسي في بكرة أجمل يا أخيراً عندي حلم خلاص هيكمل".أغنية أخرى حرصت من خلالها، أن تبث روح الأمل والتفاؤل لدى نفوس محبيها في الوطن العربي، مؤكدة من خلالها على شعار "اليأس مرفوض"، وهي أغنية "لسه في أمل" والتي قدمتها خلال أحداث مسلسل " طريقي" والذي شاركت في بطولته وكان أولى تجاربها في عالم الدراما.وجاءت الأغنية متماشيةً تماماً مع ظروف الدور أو الشخصية التي جسدتها وهي "دليلة" التي تكافح للصعود من مرحلة "الصفر"، حيث تواجهها عقبات عديدة على الصعيد المهني والشخصي، وجاءت كلماتها معبرة عن مدح الكفاح وضرورة سلك طريق التفاؤل من دون غيره: "لسه في الأيام أمل مستنيينه طول ما في قدامنا سكة يتمشي لها، وأما تنزل دمعة لقيّين ناس تشيلها".

ومن المتعارف عليه أن الخروج من أي علاقة رومانسية بصورة أو بنتيجة جاءت على عكس توقعات طرفي العلاقة تجعل الطرف المتضرر تحديداً يدخل في حالة نفسية سيئة، البعض يأخذ وقتاً للتعافي من آثارها وآخرون يظلون متواجدين في ماضيها، وهنا قررت شيرين عبدالوهاب أن توجه لهم رسالة من خلال أغنية "لازم أعيش" والتي جاءت كلماتها معبرة عن الحالة التي يمرون بها، وليس ذلك فحسب بل ألهمتهم بضرورة الاستمرار في الحياة وأن دخولهم في علاقة رومانسية فاشلة ليست نهاية المطاف: "عايزة ألملم قلبي وأحضن نفسي وأمشي بعيد، لازم أعلم قلبي أنه يقسى ولازم ينسى ولازم أعيش.

شعار آخر أكدت عليهفي أغانيها، وهو رفض الاستسلام ورفع الراية البيضاء أمام الصعاب، وقد جسدته من خلال أغنية "يا معافر"، ورغم كونها أغنية دعائية، فإنها حملت رسالة تحفيزية واضحة تعكس روح الإصرار ،" وكأنها أرادت بث روح الحماس بداخل محبيها وبداخلها أيضاً، حتى لا يتوقف قطار كل منهم عن المواصلة والسعي نحو تحقيق الذات وترجمة الأحلام على أرض الواقع وتجسد هذا المعنى في كلمات الأغنية حيث جاءت كالتالي: "دايس دايس مابوقفش بقلب أسد مبخافش، ده مفيش في قاموسي ضغف ولا هزيمة اليأس ده كلمة ملهاش ولا قيمة".يمكنكم قراءة ...جدير بالذكر، أن الفنانة، طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية هذا العام 2025 والذي حمل اسم " بتمنى أنساك"، وذلك على الرغم من أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، التي قامت بحذف أغانيها من يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها، ولأنكانت مصرة على إمتاع جمهورها بأغاني هذا الألبوم قامت بتدشين قناة رسمية عبر تطبيق واتساب وطرحت أغاني الألبوم.

تضمن ألبوم شيرين العديد من الأغاني المميزة التي تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ولعل أبرز هذه الأغاني "عودتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني".

وتعتبر أغنية بتمنى أنساك أشهر أغاني الألبوم وحققت نسب مشاهدة بلغت 100 مليون مشاهدة وذلك وقت طرحها، واحتفل الملحن عزيز الشافعي بهذا النجاح، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

