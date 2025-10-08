خبير من اليونيسف يطرح خارطة طريق لتسعير الخدمات الصحية بكسلا

قدم الخبير بمكتب منظمة اليونيسف بالسودان، دكتور محمد يوسف، ورقة علمية تناولت خارطة طريق لوضع أسعار الخدمات الصحية المبنية على حساب التكاليف، وذلك خلال الورشة التي نظمها الصندوق القومي للتأمين الصحي بشراكة مع منظمة اليونيسف بمدينة كسلا أمس.

وركزت الورقة على تقليل التباين في أسعار الخدمات الصحية بين المستويات المختلفة، بهدف الوصول إلى آلية موحدة لتحديد الأسعار على مستوى ولايات السودان كافة، بما يعزز العدالة في تقديم الخدمة وجودتها.

وأكد عدد من الخبراء المشاركين أن الورشة تمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين التأمين الصحي واليونيسف، ودعماً لجهود تحقيق الحماية الاجتماعية ثوتحسين وتطوير النظام الصحي، إلى جانب تحديد أدوار شركاء القطاع الصحي وضبط الأسعار بما يحقق رضا المستفيدين.