خبير من اليونيسف يطرح خارطة طريق لتسعير الخدمات الصحية بكسلا

قدم الخبير بمكتب منظمة اليونيسف بالسودان، دكتور محمد يوسف، ورقة علمية تناولت خارطة طريق لوضع أسعار الخدمات الصحية المبنية على حساب التكاليف، وذلك خلال الورشة التي نظمها الصندوق القومي للتأمين الصحي بشراكة مع منظمة اليونيسف بمدينة كسلا أمس.
وركزت الورقة على تقليل التباين في أسعار الخدمات الصحية بين المستويات المختلفة، بهدف الوصول إلى آلية موحدة لتحديد الأسعار على مستوى ولايات السودان كافة، بما يعزز العدالة في تقديم الخدمة وجودتها.
وأكد عدد من الخبراء المشاركين أن الورشة تمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين التأمين الصحي واليونيسف، ودعماً لجهود تحقيق الحماية الاجتماعية ثوتحسين وتطوير النظام الصحي، إلى جانب تحديد أدوار شركاء القطاع الصحي وضبط الأسعار بما يحقق رضا المستفيدين.
يُذكر أن دكتور محمد يوسف شغل سابقاً منصب وزير الصحة بولاية غرب دارفور، وتقلّد عدداً من المناصب القيادية في الصندوق القومي للتأمين الصحي، ويعمل حالياً خبيراً بمنظمة الصحة العالمية بمكتب إقليم دارفور.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
