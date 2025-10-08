“جعفر” عضوا في اللجنة الفنية والتطوير بـ”فيفا” وعطا المنان في لجنة الملاعب والامن

في خطوة تؤكد المكانة المتصاعدة للكفاءات السودانية، سمى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اثنين من عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم ضمن لجانه المساعدة، ذلك في أعقاب اجتماع الفيفا الأخير، حيث تم اختيار الدكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم عضوا في اللجنة الفنية والتطوير، بينما تم اختيار الدكتور أسامة عطا المنان نائب رئيس الاتحاد السوداني، عضوًا في لجنة الاستادات والملاعب والأمن.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

