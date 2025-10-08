والي الخرطوم يصدر عددا من القرارات لتعزيز حياة أسر الشهداء

شارك والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بمحلية امبدة البرنامج الاجتماعي للوقوف على احوال أسر شهداء معركة الكرامة بالحارة الأولي بحضور المدير التنفيذي لمحلية ام بدة الأستاذ ابو القاسم آدم الطاهر واللواء شرطة عثمان بحرالدين مدير شرطة المحلية وقائد قوات العمل الخاص بالمحلية الدكتور محمد الملة ومدير جهاز المخابرات العامة العميد أمن عبدالباسط حبيب الله وعدد من المسؤولين وأسر الشهداء وجمهور غفير من مواطني ام بدة

وخلال اللقاء حيا والي ولاية الخرطوم أرواح الشهداء وأسرهم وبشر بقرب اكتمال النصر في كردفان ودارفور مؤكدا ان نعمة الأمن التي تحققت في الولاية جاءت بفضل مجاهدات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين الذين قدموا دروسا للعدو في الثبات والعقيدة القتالية .

ووجه الوالي اللجنة المكونة في الامانة العامة لحكومة الولاية بضرورة تسجيل كل الشهداء وتقديم الواجب تجاه أسرهم وأن تعمل علي تكوين أفرع لها في المحليات كما وجه باعفاء أبناء وأسر الشهداء من الرسوم الدراسية واستخراج بطاقات التأمين للعلاج ودعا لأهمية اسهام المجتمع كافة للوقوف مع هذه الأسر.

وخلال الاحتفال كرمت قوات العمل الخاص بام بدة والي الخرطوم علي شجاعته وصموده في وجه العدو حتي تم دحره.

المدير التنفيذي لمحلية امبده حيا صمود وثبات مواطني المحلية رغم الانتهاكات والتعديات في وجه العدو خاصة مواطني الحارة الأولي وأشار إلي الدور العظيم الذي قدمه الشهداء في المعركة لدعم وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحلية وقدموا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن وعزته وقال وآن الاوان أن نقوم بواجبنا تجاه أسرهم.

وفي ختام البرنامج قام الوالي بزيارة لمقابر شهداء الحارات الأولي والحادية عشرة

كما تفقد عددا من أسر الشهداء.

الي ذلك زار الوالي الحارة ٢٦ الصافية والوقوف علي أسر الشهداء مترحما علي شهداء الحارة وقال إن الشهداء أكرم منا جميعا وحق علينا أن نرعي اسرهم وتفقدها . وقال أنهم جاءوا اليوم لرد الجميل وان مطالبهم محل اهتمام من خدمات المياه والصحة والتعليم والكهرباء/ وأشار الوالي الي ظاهرة السكن العشوائي الذي أصبح بؤرة للجريمة المنظمة ولابد من إزالة السكن العشوائي بالحارة حتي تتم الخدمات بالصورة المطلوبة وسوف يتم إعطاء كل ذي حق حقه في السكن المخطط وفق الخطة المعدة من قبل مصلحة الاراضي بالولاية. إعلام ولاية الخرطوم