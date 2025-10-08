مجمع خدمات الجمهور بأمدرمان يشهد تزايدًا في الإقبال وتطويرًا في الأداء

قام الفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة، نائب المدير العام – المفتش العام، بزيارة تفقدية إلى مجمع خدمات الجمهور بأمدرمان، للوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

