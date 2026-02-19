ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء جمهورية الهند على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وذلك على هامش أعمال "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" التي تستضيفها العاصمة نيودلهي حتى 20 فبراير الجاري.

وفي مستهل اللقاء، نقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى دولة ناريندرا مودي وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، رحب دولة ناريندرا مودي بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند لحضور أعمال "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي"، كما حمل سموّه تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرخاء والنماء.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، واستعراض فرص توسيع التعاون في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية ودعم الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية والتأمينات، ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم توجهات البلدين نحو بناء نماذج تنموية مستدامة تواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأكّد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال مواصلة تطوير الشراكات الاستثمارية والتجارية، ودعم تبادل الخبرات والمعارف في أهم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين ويحقق المصالح المتبادلة لشعبي البلدين، ويدعم مسارات التعاون المشترك في استشراف الصناعات المستقبلية.

وحضر هذا اللقاء معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ والدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.