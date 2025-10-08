ترامب يجتمع مع كوشنر وويتكوف قبل محادثات حاسمة بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، مع فريقه الأعلى للأمن القومي لمناقشة تقدم مفاوضات غزة قبل أن يغادر مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر في وقت لاحق اليوم، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان لموقع أكسيوس.

وقال الموقع:" يضغط ترامب وفريقه بقوة على كل من إسرائيل و حماس لاختتام مفاوضاتهما في غضون أيام والاتفاق على صفقة من شأنها إطلاق سراح الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب التي تجاوزت الآن علامة العامين".

وقال ترامب يوم الاثنين إنه يعتقد أن "لدينا فرصة جيدة جدًا" لإبرام الاتفاق.

ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن التوصل إلى اتفاق كهذا لم يكن أقرب من أي وقت مضى.

وكان ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز من بين المسؤولين الذين حضروا الاجتماع، بحسب مصدر.

وبحسب المصدر، أطلع ويتكوف وكوشنر المشاركين على وضع المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، التي بدأت الاثنين، وعلى الرسائل الأخيرة التي تلقوها من الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك.

وفي صباح الثلاثاء، أرسل ترامب رسالة إلى مجموعة من عائلات الرهائن الإسرائيليين شكرهم فيها على ترشيحه لجائزة نوبل للسلام.

وأكد ترامب في الرسالة أنه ملتزم شخصياً وعازم على إعادة الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب في غضون أيام.

وكتب ترامب: "بارك الله فيكم وفي أحبائكم، وأتمنى أن يستمر في مباركة الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، ونحن نصلي أن ينتهي هذا الصراع في الأيام المقبلة - أو غير ذلك".

المصدر : وكالات