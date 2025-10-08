شكرا لقرائتكم خبر عن تعز تشيع الشهيد حسين الصوفي ...غدا الخميس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ستتم بإذنه تعالى صلاة الجنازة على الشهيد #حسين_الصوفي غدا الخميس الساعة 8 صباحا في مسجد السعيد بتعز قبل التحرك إلى منطقة الجبزية لتشيع جثمانه ودفنه في مسقط رأسه بمديرية المعافر.



وأعلن مصدر مقرب من أسرة الشهيد تلقي العزاء لمدة ثلاث أيام في مسقط رأسة بالجبزية وفي ساحة العدالة بمدينة تعز.

يذكر أن الضحية طالب جامعي سقط برصاص قاتل الشهيدة #افتهان_المشهري في يوم اغتيالها الآثم ويضاف الى سجل شهداء محافظة تعز الابرياء الذين يسقطون ضحايا المطلوبين والانفلات والأمني.

وأشار المصدر إلى أن التجمع لابناء الحجرية سيكون الساعه التاسعة صباحا في منطقة النشمة ثم الانطلاق لمسقط رأس الفقيد في الجبزية للمشاركة في الدفن.