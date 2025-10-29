اخبار السعوديه

ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد بمحمية عروق بني معارض.. والكشف عن العقوبة المتوقعة بحقه

موقع الخليج 365: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها في محمية عروق بني معارض الطبيعية، بحوزته (3) كائنات فطرية وشبك صيد الطيور، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

 وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد طائر السمان دون ترخيص غرامة (1,500) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام الشباك والمصائد والأشراك مخالفة تبلغ غرامتها (100,000) ريال.


هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

