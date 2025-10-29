بالفيديو: موقف طريف لرئيس الفيفا يلعب مع رؤساء دول بالكرة خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو موقفاً طريفاً لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.



وأظهر الفيديو رئيس الفيفا وهو يمسك بكرة، ثم يعطيها لأحد الرؤساء الذين يحضرون الجلسة.

بعد ذلك ظل الرؤساء والمسؤولين يتناولن الكرة فيما بينهم في موقف طريف دفع الحضور للضحك.