فيكتوريا بيكهام تكشف الدافع وراء دخولها عالم الموضة والأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:05 مساءً - ربما انفصلت فرقة "spice girls" قبل 24 عاماً، لكن فيكتوريا بيكهام لا تزال تُؤمن بقوة المرأة، ولا يزال دعمها القوي للمرأة هو الدافع وراء أغلب مشاريعها. وفي برنامج أندي كوهين الإذاعي، أكّدت أنها "فتاة تُحب دعم الفتيات"، وأنها من النادر ألّا تتوافق مع النساء الأخريات.

دعم النساء.. دافع فيكتوريا بيكهام لدخول عالم الموضة

لم يقتصر دعم فيكتوريا بيكهام للنساء وتمكينهم على الحديث عن حقوقهن وتقديم الدعم المعنوي لهن، بل إن دافعها الأساسي لدخول عالم الموضة والأزياء كان رغبتها في تمكين المرأة. قائلة: "أنا أحب النساء جدًا، وأعتقد أن دعم النساء لبعضهن البعض هو أمر ضروري. وهذا يمثل جزءًا أساسيًا من أسباب اهتمامي بعالم الموضة والجمال واختياري لهذا المجال".

وتابعت حديثها قائلة: "الدافع كان رغبتي في تمكين النساء بمجالات مختلفة، وتقديم الإفادة إليهن، ومشاركة نصائحي وحِيلي معهن".



"النساء يستطعن" هذا ما أثبتته فيكتوريا من خلال علامتها التِجارية

يُذكر أنه في مطلع الألفية، بدأت فيكتوريا بيكهام تستكشف عالم الأزياء بخطى ثابتة، وبدأت التعاون مع إحدى العلامات الشهيرة في تصميم خطّ جينز خاص بها، وبعدها عملت مع دُور أزياء كبرى.

وقالت فيكتوريا في حديث سابق عن تلك الفترة: "لم أدرس التصميم؛ لذلك أحطت نفسي بأشخاص موهوبين، وكنت أتعلّم منهم كلّ يوم شيئاً جديداً".

وفي عام 2008، وقفت فيكتوريا بيكهام لأول مرة كمصمّمة خلال أسبوع الموضة في نيويورك؛ لتعرض مجموعتها الأولى، التي ضمّت عشرة فساتين فقط، وكانت التصاميم بسيطة وأنثوية.

وقد حرَصت فيكتوريا وقتها على أن تُثبت كيانها المنفصل كامرأة تعتمد على نفسها؛ بعيداً عن كيان زوجها لاعب كرة القدم العالمي السابق ديفيد بيكهام. وهذا بالفعل ما نجحت في إثباته؛ حيث قالت عنها الصحف آنذاك: "تصاميم فيكتوريا تفاجئ مَن توقّع سطحيتها؛ فهي دقيقة ومُهندسة بإتقان".

وقالت فيكتوريا بعد أن ثبّتت قدميها في هذا العالم: "بينما كان الجميع يضحك، كنت أضع الأسس لما لديّ الآن". واستطاعت بالفعل إثبات أن النساء يستطعن، وتحوّلت إلى امرأة تدير علامة تُباع منتجاتها في أكثر من مئة دولة، وتُعرض مجموعاتها بانتظام ضمن أسابيع الموضة الكبرى.



