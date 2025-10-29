الأمير هاري وميغان ماركل يُفاجئان الجمهور بحضورهما مباراة بطولة العالم للبيسبول

الأمير هاري وميغان ماركل في الصف الأول ببطولة العالم للبيسبول

إطلاق ميغان ماركل علامة جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:05 مساءً - في ظهورٍ غير متوقّع، حضرالمباراة الرابعة من بطولة العالم للبيسبول لعام 2025، بين فريقي تورونتو بلو جايز ولوس أنجلوس دودجرز، والتي أقيمت أمس على ملعب دودجر في مدينة لوس أنجلوس، وكان هذا الحضور غيرَ مُعلَن عنه من قِبلهما، الأمر الذي فاجأ الفريقين والجمهور.— People (@people)جلس الأمير هاري، وميغان ماركل بصحبته في الصف الأمامي لتشجيع فريق لوس أنجلوس دودجرز، وكانت مقاعدهما مباشرة خلف الرامي الشهير لفريق دودجرز ساندي كوفاكس، وظهر عليهما الحماس والعفوية خلال تشجيع الفريق. ولكن انتهت المباراة بخسارة فريق دودجرز بنتيجة 6-1؛ ما أدى إلى تعادُل سلسلة البطولة بين الفريقين.وقد نشرت رابطة دوري البيسبول (MLB) مقطع فيديو عبْر منصة X يوثّق لحظة وصول الزوجين إلى الملعب؛ حيث ظهرتالبالغة من العمر 44 عاماً، وهي ترتدي قبعة دودجرز الزرقاء، التي ارتدتها مراراً في مناسبات سابقة، فيما اختارالبالغ 41 عاماً، قبعة مماثلة وسترة سوداء فوق قميص أبيض وبنطلون داكن.وقد شهدت المباراة أيضاً حضور عدد من النجوم، من بينهم: جيمس مارسدن، أوستن بتلر، وسيدني سويني، والملاكمة كريستي مارتن.ويُذكر أنتُعَد من مشجعي فريق دودجرز القدامى؛ إذ شوهدت أكثر من مرة وهي ترتدي قبعته الزرقاء في لوس أنجلوس. أمافكانت هذه أول مباراة بطولة عالم يحضرها، بعد ظهوره سابقاً معفي مباراة دوري البيسبول الرئيسي في لندن عام 2019، بين فريقي بوسطن ريد سوكس ونيويورك يانكيز.يأتي هذا الظهور بعد ساعات من إطلاقأول مجموعة جديدة خاصة بالمناسبات من علامتها التِجارية "As Ever"، والتي استوحت تفاصيلها من العائلة الصغيرة التي تجمعهوطفليهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.وتتضمن المجموعة منتجات مثل: الشموع اليدوية، مربى الفواكه المصنوعة يدوياً، عسل كاليفورنيا الذهبي. وقد وصفت العلامة بأنها مُصممة "لإضفاء لمسة من الجمال والدفء على كلّ مناسبة".للمزيد:الأمير هاري يظهر بشكل عفوي: ميغان تنشر مقاطع فيديو من رحلتهما إلى نيويوركلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".