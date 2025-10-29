شجون الهاجري تعلن عن مشاركتها في دراما رمضان 2026.. إليكم التفاصيل

ملصق دعائي لمسلسل "أمور عائلية"

عمل درامي منتظَر لـ شجون الهاجري

سكرين شوت من الـ ستوري الخاصة بحساب شجون الهاجري على إنستغرام

تواجُد درامي سابق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:05 مساءً - أعلنت النجمةعن مشاركتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026، وذلك من خلال مسلسل يحمل اسم "".العمل يحمل توقيع الكاتب فهد العليوة. ومن إخراج أحمد عبدالواحد. بينما يتولى العملية الإنتاجية الفنان عبد الله بوشهري.وقد حرَصت شجون الهاجري على الترويج للمسلسل بنشر الملصق الدعائي له، والذي ظهر عليه عددٌ من الأبطال وهم يديرون ظهورهم للكاميرا، وتمنت في تعليقها أن يكون النجاح حليفهم في هذا المسلسل؛ قائلة: "في رمضان إن شاء الله، الله يبارك لنا ويكتب لنا كل الخير".على جانب آخر، تنتظر الفنانةعرض مسلسل جديد لها تخوض بطولته، بعنوان: "المحاولات العشر لزواج قسمة وطلال". ومن خلاله سوف تبتعد شجون عن أدوارها التراجيدية التي قدّمتها في المسلسلات التي شاركت بها مؤخراً؛ خاصة وأن قصة العمل الجديد ستحمل طابعاً كوميدياً.وقد نشرتصورة جمعتها بمخرج المسلسل عبدالرحمن السلمان، عبْر خاصية الـ ستوري لصفحتها الرسمية على "إنستغرام"، مكتوب عليها: "تم الاتفاق مع نجمة الشباب الأولى شجون، على المسلسل الكوميدي المحاولات العشر لزواج قسمة وطلال".المسلسل من تأليف عبدالله الحسيني، وعبدالعزيز السبيعي. وخلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن النجوم الآخرين الذين سوف يشاركون شجون الهاجري في بطولة مسلسلها الجديد.يمكنكِ قراءة شجون الهاجري: قدّمت مريم في ملفات منسية بواقعية ونجاح مسرحية صُنع في الكويت وراءها مجهود كبير: حوار خاص لـ«الخليج 365»جديرٌ بالذكر، أن الفنانةقد تواجدت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "وحوش". ودارت قصة المسلسل في إطارٍ من الرعب والتشويق والإثارة، وقدّم مجموعةً من القصص المثيرة. وهو من تأليف فيصل البلوشي. وإخراج محمد سلامة، وسعيد الماروق.يجمع مسلسل "وحوش" مجموعة من نجوم الدراما الكويتية، منهم: بشار الشطي، هيا عبدالسلام، فيصل العميري، علي كاكولي. بالإضافة إلى مشاركة مميّزة لكلٍّ من: حسن عبدال، وعبدالله البلوشي.كما كانت لها مشاركة مميزة في مسلسل "فعل ماضي" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية القصيرة. وخلال أحداثه ظهرت شجون بشخصية "هند" التي تعيش في هدوء مع عائلتها، وتنقلب حياتها رأساً على عقب بعد ظهور صديقها السابق "براك"؛ مما يهدد بانكشاف ماضيها المظلم، الذي لا يمكن الهروب منه مهما مرّ الزمن.المسلسل ضم نخبة كبيرة من نجوم الخليج: محمود بوشهري، علي كاكولي، زينة مكي، عيسى دياب، فرح المهدي، أسرار دهراب، كوثر البلوشي، خلود بوغاشا، يعقوب الحزباوي، وغيرهم كثر. والعمل من تأليف علياء الكاظمي. ومن إخراج عبدالله بوشهري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».