غرينلانديون رداً على أميركا: لسنا للبيع

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: لا يمكنك تحديد سعر لهذه الجزيرة القطبية الشمالية - على الأقل، هذه هي الرسالة التي يوجهها السكان المحليون في ظل انتشار الأخبار حول عروض أميركية لشرائها والسيطرة عليها.

قال لارسراك ماتيسن، وهو نجار من نوك عاصمة غرينلاند، لصحيفة "نيويورك بوست": "لسنا للبيع. أرضنا ليست للبيع. هذه الأرض تعود إلى أجدادنا".

وافق بيتر كريستيانسن، وهو فنان نحت على الحجر من نوك كان يعلم السكان المحليين حرفته عندما التقت به الصحيفة الأميركية، قائلاً: "أريد أن تكون غرينلاند مستقلة، لكننا لسنا مستعدين بعد. لكني آمل أن يحدث ذلك قبل أن أموت".

يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي - وذلك بسبب المعادن الأرضية النادرة الغنية في الجزيرة وموقعها الجيوستراتيجي بين الولايات المتحدة وأي تهديدات محتملة من روسيا.

ويزعم أيضاً أن موسكو أو بكين ستسيطران على الجزيرة في نهاية المطاف إذا لم تأخذها الولايات المتحدة بالقوة أو بالمال. وقال ترامب: "بطريقة أو بأخرى، سنحصل على غرينلاند".

الاستقلال عن الدنمارك ورفض الاحتلال الأميركي

قال عضوا البرلمان الغرينلاندي كونو فينكر وجونو بيرثيلسن لصحيفة "نيويورك بوست" إن معظم السكان يريدون التحرر من الدنمارك، الحليف القديم للولايات المتحدة في حلف الناتو، وأنهم ليسوا متحمسين لاحتلال آخر، سيكون هذه المرة بواسطة أميركا.

تتباين الآراء حول متى وكيف ينبغي أن يتحقق الاستقلال، لكن أعضاء البرلمان في غرينلاند حثوا إدارة ترامب على دعم مسعاهم نحو الحرية وإلا فإن أي مبادرات قد تفشل.

قال فينكر: "إن الطرح الخاطئ هو الاعتقاد بإمكانية شراء دولة أو شعب. هذا طرح خاطئ تماماً". واقترح هو وبيرثيلسن أن تدعم واشنطن حق غرينلاند في تقرير مصيرها، وأن تكون مستعدة لعقد اتفاقيات بمجرد حدوث ذلك.

قد يروق ذلك لسكان غرينلاند مثل الطالب أوليفر بيش، الذي قال إن الجانب المالي هو المفتاح - لكن "الغالبية العظمى من الناس" سيرفضون الحصول على رواتب ليصبحوا الولاية الحادية والخمسين.

قال وهو يحتسي الكابتشينو في مقهى شهير: "لدى الأميركيين قاعدة فضائية هنا في غرينلاند بالفعل... لكن في الواقع، الدنمارك هي التي تجني المال من تأجير الأرض، وليس نحن مباشرة. ربما كان من الأفضل لو حصلنا نحن على ذلك بدلاً منهم."

إن الواقع الاقتصادي خانق. يتعين على غرينلاند استيراد كل شيء تقريبًا - من الفواكه والخضروات إلى الآلات - والأسعار مرتفعة، مع معدل تضخم أشد من الدنمارك.

ومع ذلك، قالت إيما هولم، التي تتلقى 1000 دولار فقط شهريًا من إعانة البطالة بينما تعتني بعمتها المسنة، إنها تقدر شبكة الأمان الاجتماعي في الدنمارك.

يتم تمويل شبكة الأمان هذه جزئياً من خلال "المنحة الشاملة" التي تقدمها الدنمارك للبلاد، والتي تعادل حوالي 477 مليون دولار - أي ما يقرب من خُمس إجمالي ميزانية غرينلاند.

نشعر بالراحة مع الشيطان الذي نعرفه

رداً على سؤال حول ما إذا كانت ستقبل عرضاً يشاع أنه بقيمة 100 ألف دولار للشخص الواحد لتصبح أميركية، قالت إنها تشعر براحة أكبر مع الشيطان الذي تعرفه.

"لا أعرف. الأمر يعتمد. أعني، لقد عشت في غرينلاند طوال حياتي وأعلم أن المستشفى والتعليم مجانيان"، قالت. "لذا لا أستطيع أن أقول إنه يجب تغيير ذلك. غرينلاند هي غرينلاند."

وقالت إيما هولم، المقيمة في العاصمة نوك، إنها تقدر التعليم والرعاية الصحية المجانية التي توفرها الدنمارك، وحتى أولئك الذين يشعرون بالإحباط من استعمار الدنمارك في الماضي ما زالوا حذرين من المساعدات النقدية من الغرباء.

"لقد سئمتُ من الدنمارك وكيف حكمتنا عبر التاريخ. لقد طفح الكيل"، هكذا قال نيكولانغواك هايلمان، مهندس سفن صيد متقاعد. "أفضل أن نكون شريكًا رئيسيًا. لكن هذه طريقة متعجرفة للغاية. الناس يعرفون أكثر من ذلك."

قال فينكر وبيرثيلسن - وكلاهما عضوان في حزب ناليراك المؤيد للاستقلال في غرينلاند - إن شكوك سكان غرينلاند مبررة، مؤكدين على ضرورة احترام أي اتفاق مع الولايات المتحدة لحق غرينلاند القانوني في الاستقلال بموجب قانون الحكم الذاتي لعام 2009.

بموجب القانون الحالي، يتعين على غرينلاند أولاً التفاوض مع الدنمارك قبل فتح محادثات مباشرة مع واشنطن بشأن اتفاقيات الدفاع أو الأمن أو الاقتصاد - مما يضع الجزيرة في موقف صعب.

علاقة أساسها السيادة وليس البيع

مع احتدام المنافسة في القطب الشمالي، قال فينكر إن أي علاقة مستقبلية مع واشنطن يجب أن تقوم على السيادة، وليس على أساس السعر.

قال: "لدينا حكم ذاتي، لكن الوضع الاقتصادي صعب للغاية"، مشيراً إلى أن المنحة المخصصة من الدنمارك مرتبطة بمعدل التضخم الدنماركي، على الرغم من أن التضخم غالباً ما يكون أعلى في غرينلاند. وأضاف: "المنحة المخصصة غير كافية".

حذّر كونو فينكر، عضو برلمان غرينلاند من أن انسحاب الدنمارك من مفاوضات الاستقلال سيخلق فراغاً جيوسياسياً ستملؤه حتماً إحدى القوى العظمى. وأوضح أن موقع غرينلاند الاستراتيجي هو مصدر قوتها، وليس الدعم المالي.

قال فينكر: "المكان، المكان، المكان. إذا كنت تريد الوصول إلى هذا الموقع، فعليك أن تدفع."

قد يعني ذلك إعادة التفاوض بشأن وصول الجيش الأميركي ، بما في ذلك التوسع إلى ما وراء قاعدة بيتوفيك الفضائية الأميركية بموجب اتفاقية دفاعية منقحة، ودفع الأموال مباشرة إلى غرينلاند لاستئجار الأراضي - بدلاً من توجيه كل شيء عبر كوبنهاجن.

نموذج جزر المارشال

يعتقد جونو بيرثيلسن، عضو البرلمان في جرينلاند، أن "اتفاقية الارتباط الحر" مع الولايات المتحدة قد تكون ممكنة بعد أن تحقق غرينلاند استقلالها، لكن بيرثيلسن جادل بأن غرينلاند يمكنها البقاء على قيد الحياة بدون ذلك من خلال الإصلاحات أو الشراكات التجارية أو حتى اتفاقيات الارتباط الحر، على غرار تلك التي أبرمتها الولايات المتحدة مع أماكن مثل ميكرونيزيا أو جزر مارشال.

وقال: "إنّ الارتباط الحر سيجعلنا أمة ذات سيادة. وسنمثل أنفسنا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. هذا هو الشيء الأساسي الذي نريده".