برنامج نور السعودية لمكافحة العمى ينطلق في مالي بمبادرة من سلمان للإغاثة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا تطوعيًا حصريًا بعنوان “نور السعودية” في مدينة باماكو بجمهورية مالي، بهدف مكافحة العمى والأمراض المرتبطة به. شارك 5 متطوعين في الفترة من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025، حيث كشف الفريق الطبي التطوعي عن حالة (2.000) مريض خلال الحملة. يأتي هذا البرنامج ضمن جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ مشاريع إنسانية وإغاثية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف دعم القطاع الطبي وتقديم المساعدة للمرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول الشقيقة والصديقة.