رئيس “الغذاء والدواء” يطلق نموذجًا بالذكاء الاصطناعي لتوقع نقص الأدوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تدشن الهيئة العامة للغذاء والدواء نموذجًا مبتكرًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنقص الأدوية في المملكة العربية السعودية. وقام معالي الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بتدشين هذا النموذج خلال ملتقى الصحة العالمي الذي انعقد في العاصمة الرياض.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة لتحسين آلية الرقابة على الأدوية وضمان عدم حدوث أي نقص محتمل في السوق. ويعد النموذج الجديد أحد الحلول الذكية الرائدة عالميًا في مجال التنبؤ بنقص الأدوية، حيث يعتمد على تحليل البيانات التاريخية باستخدام خوارزميات متقدمة لتقديم تنبؤات دقيقة.

وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في منظومة الأمان الدوائي الوطني، حيث يساهم النموذج في رفع كفاءة إدارة سلاسل الإمداد وضمان وصول الدواء الآمن للمريض في الوقت المناسب. كما يعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع وتعزيز تنافسية المملكة في القطاع الدوائي على الصعيد العالمي.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الصحية في المملكة.