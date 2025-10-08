شكرا لقرائتكم خبر ويبوك.كوم الشريك الحصري للتذاكر في موسم الرياض 2025 للعام الرابع على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تؤكد ريادتها في قطاع الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعود منصة ويبوك.كوم كشريك التذاكر الحصري لموسم الرياض 2025 للعام الرابع على التوالي، مقدمة تجربة متكاملة وآمنة وسلسة للجمهور، لتصبح الوجهة الرسمية الوحيدة للحصول على جميع تذاكر فعاليات موسم الرياض، أكبر المهرجانات الترفيهية على مستوى المنطقة.

وينطلق موسم الرياض 2025 في 10 أكتوبر الجاري، ويضم 11 منطقة ترفيهية، و15 بطولة عالمية، و34 معرضاً ومهرجاناً، مع أكثر من 7,000 فعالية تمتد على مدار أربعة أشهر. وتشمل أبرز الفعاليات منطقة Beast Land بالشراكة مع صانع المحتوى الشهير MrBeast، وبطولة Six Kings Slam للتنس، ومنافسات Ring IV للملاكمة، وحفل Joy Awards، وفعالية Royal Rumble للمصارعة في يناير 2026، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها خارج أمريكا الشمالية.

وتمكّن منصة ويبوك.كوم عشاق الترفيه من تصفح الفعاليات وحجز التذاكر بشكل فوري، مع إمكانية إعادة بيع التذاكر بطريقة آمنة من خلال المنصة، إضافةً إلى توفير تحديثات شخصية مخصصة لكل مستخدم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نديم بخش، الرئيس التنفيذي لـ ويبوك.كوم: "تُرسّخ كل نسخة جديدة من موسم الرياض السبب الجوهري لوجودنا، وهو تقديم تجارب استثنائية تُلهِم الجمهور وتُعمّق شعورهم بـالارتباط وتُعزّز فخرهم بالإنجازات المتتالية التي حققتها المملكة العربية السعودية في قطاع الترفيه العالمي. يتمحور هدفنا حول العمل على إزالة الحواجز بين الجمهور وبين التجارب التي يتوقون إليها، مستثمرين في قوة التكنولوجيا لتبسيط الحياة وإثراء جانبها الترفيهي. ومن خلال توفير تجربة حجز آمنة ومُيّسرة، يعززها نظام تخصيص متطور قائم على الذكاء الاصطناعي، نضمن لرواد الترفيه تجربة متكاملة واستثنائية تلامس التطلعات منذ اللحظة الأولى وحتى الختام. يسعدنا أن نكون الشريك الحصري للتذاكر للعام الرابع على التوالي لموسم الرياض إذ تجسد هذه الشراكة انعكاساً راسخاً للثقة المتبادلة والالتزام بالاتساق والرؤية المشتركة التي تجمعنا مع الهيئة العامة للترفيه لدفع عجلة رؤية السعودية 2030 الطموحة قُدماً في قطاع الترفيه".

وتعد ويبوك.كوم منصة وطنية متكاملة، تعكس رؤية المملكة في التحول الرقمي، وتجمع بين الكفاءات المحلية والمعايير العالمية لتقديم تجارب آمنة ومتميزة. وباعتمادها على نظام فعال يرسخ النزاهة ويحارب ظاهرة إعادة البيع غير المشروع والاحتيال، تكفل المنصة توفير قنوات وصول شفافة وموثوقة لجميع الجماهير والمنظمين الراغبين في المشاركة بالفعاليات.

وتتجاوز خدمات ويبوك.كوم حجز التذاكر، لتشمل حجز الرحلات والفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى متجر إلكتروني ومزادات، لتصبح وجهة شاملة للتخطيط والاستمتاع بأفضل التجارب العالمية.

كما تم تصميم المنصة لتستوعب أكثر من 2.5 مليار طلب على الخادم في الوقت ذاته، ما يضمن تجربة سلسة دون انقطاع حتى في أوقات الذروة. وتتمتع المنصة ببنية تحتية رقمية رائدة ومنظومة تخصيص متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعمل بالتعاون مع مؤسسات عالمية لتمكين ملايين المستخدمين من اكتشاف وتجربة الفعاليات بسهولة، مع دعم السياحة والأعمال المحلية، إضافة إلى مزايا البث المباشر والتقنيات الرقمية المتطورة.

وفي إطار مساهمتها المتنامية في منظومة الترفيه بالمملكة، تُعد ويبوك.كوم الشريك الرسمي للتذاكر لكل من وزارة الرياضة، وزارة الثقافة، الدوري السعودي للمحترفين، والهيئة السعودية للسياحة، موحدةً تحت منصة رقمية واحدة التجارب البارزة في قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة والسياحة.

وتعكس الشراكة المستمرة بين ويبوك.كوم والهيئة العامة للترفيه الدور القيادي للشركة في إعادة تعريف منظومة الترفيه الإقليمية، من خلال الابتكار، والموثوقية، وتركيز المستخدم، لربط الجمهور بلحظات تستحق الاحتفاء بها.