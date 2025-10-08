جوليا روبرتس.. هي أيضاً عانت مع قلة الثقة بالنفس

جوليا روبرتس وتحدي الانتقادات اللاذعة في بداية مسيرتها

Julia Roberts Struggled with Self Confidence Early in Career: 'Had a lot of Things I Needed to Overcome' (Exclusive) https://t.co/o8LhIPKL2h — People (@people) October 8, 2025

جوليا روبرتس مسيرة زاخمة وحياة هادئة

، تعد واحدةً من أكثر فنانات هوليوود بل ونجمات العالم جمالاً وجاذبية، ويعتبرها الكثيرون أيقونة في الجمال، ولم يكن الجمال وحده هو حليفها في الفن، بل إن موهبتها الطاغية، وأداءها المنفرد هو ما جعلها تحتل مكانة مؤثرة بين ممثلات الصف الأول على مر السنين، ورغم الجمال والمسيرة الزاخمة إلا أن روبرتس كانت قد عانت من قلة الثقة بالنفس في بداية مشوارها الفني.— People (@people)فتحت جوليا روبرتس، البالغة من العمر 57 عاماً، قلبها لمجلة people في لقاء حديث، وكشفت عن معاناتها مع ضعف الثقة بالنفس في بداية مسيرتها المهنية، ويعود هذا إلى طبيعة صناعة السينما التي تقسو بعض الشيء على المقبلين عليها.وقالت: "واجهت الكثير من الصعوبات التي كنت بحاجة للتغلب عليها. التحديات المبكرة التي واجهتها دفعتني لاختيار مَن أريد أن أكون بدلاً من نوع المهنة التي أرغب في خوضها".وأشارت روبرتس: "هذه ليست صناعة تُناسب مَن لا يتحمّل النقد أو القسوة أو الشعور بالإحراج".رغم أنتألقت على الشاشة، لما يقرب من أربعة عقود، وفازت بجائزة أوسكار عن دورها كناشطة بيئية في فيلم "Erin Brockovich"، ووصفها بعض زملائها بأنها "كنز وطني"، ولكن أكدت روبرتس أنها "لم تدخل المهنة بثقة كبيرة في النفس".وأوضحت: "لقد قابلت في وقت مبكر، ليس الكثير، ولكن عدداً من الأشخاص المنتقدين الذين كانوا قاسيين للغاية، وكان تحدياً كبيراً بالنسبة لي أن أقرر نوع الشخص الذي أريد أن أسعى جاهداً لأن أكونه دون التأثر بهذه الانتقادات".وأكدتأن حياتها بين سن 15 و25 عاماً كانت مليئة بالصعوبات أكثر من كونها رحلة سهلة.وتتذكر قائلة: "حتى في ذلك الوقت، كنت أشعر بقدر ضئيل من الامتنان. كنت أقول لنفسي أكيد هناك سبب لصعوبة الأمر إلى هذه الدرجة. الآن أعتبره من الدروس التي أشعر بالامتنان الشديد لها، لأنها أثبتت لي قدرتي على التحمل".وتابعتتصريحاتها مؤكدة أنها في ذاك الوقت لم تكن تشعر بالأمان مما سبب لها الإحباط قائلة: "كان إذا أحرجني أحد، أدخل في حالة صدمة، لذا تعلمتُ كيفية التعامل مع ذلك، فهذه ليست مهنةً تتدخلها إن لم تكن تتقبل النقد أو القسوة أحياناً".قد ترغبين في معرفة After the Hunt.. جوليا روبرتس تسجل مشاركتها الأولى في مهرجان فينيسيا 2025، ولدت في 28 أكتوبر 1967 في إحدى ضواحي جورجيا. بينما كانت تكبر، كان والداها يديران مدرسة تمثيل للأطفال. في وقتٍ لاحق، التحقتبجامعة ولاية جورجيا لكنها تركت الدراسة لمتابعة مهنة التمثيل في مدينة نيويورك.ثم انتقلت إلى نيويورك لتبدأ مشوارها الفني، حيث التحقت بوكالة عارضات قبل أن تقتحم عالم السينما بخطوات واثقة.وفي عام 1988، قدمت مؤسسة Red Om Films أول ظهور لروبرتس على الشاشة الكبيرة في الدراما Satisfaction، ومع ذلك، جاء أول نجاح حاسم لها مع دورها في الكوميديا Mystic Pizza.وفي عام 1989ظهرتفي فيلم Steel Magnolias مع سالي فيلد، والذي أكسبها ترشيحاً لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة.لكن القفزة الكبرى في مسيرتها كانت عام 1990 مع الفيلم الأيقوني Pretty Woman أمام ريتشارد غير، الذي صنع منها نجمة عالمية، والذي أكسبها أيضاً ترشيح أوسكار لأفضل ممثلة وجائزة غولدن غلوب.إلى جانب شهرتها الفنية، تُعرف روبرتس بحياتها الهادئة بعيداً عن صخب الإعلام، إذ تزوجت من مدير التصوير داني مودر عام 2002، وأنجبت منه ثلاثة أبناء.للمزيد: 7 أسباب جعلت جوليا روبرتس نجمة السجادة الحمراء في المهرجانات العالميةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».