شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 5.5 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المركز الوطني للزلازل إنّ زلزالًا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق مدينة حماة السورية ليل الاثنين/الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وكان راصد الزلازل الهولندي "فرانك هوجربيتس"، حذر الشهر الماضي من وقوع زلازل في تركيا وسوريا. توقعات بضربات زلزالية وأشار إلى أن تركيا وسوريا ولبنان جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر.

وذكر أن تركيا وسوريا ولبنان، وخاصة تركيا هي المنطقة الأكثر نشاطًا زلزاليًا.

