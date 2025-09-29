برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. «التنمية الأسرية» تحتفي باليوم الدولي للمسنين وتنظم ملتقى كبار المواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تحتفي مؤسسة التنمية الأسرية باليوم الدولي للمسنين، وتنظم الملتقى الثامن لكبار المواطنين 2025 في مركز أبوظبي للطاقة بعد غد الأربعاء.

يشهد الاحتفال باليوم الدولي للمسنين تنظيم الملتقى الثامن لكبار المواطنين 2025 تحت شعار «كبارنا.. شراكة في التنمية واستمرار للعطاء»، في إطار حرص مؤسسة التنمية الأسرية ورسالتها الرائدة في تعزيز جودة حياة هذه الفئة المهمة في المجتمع، وترسيخ قيم التلاحم الأسري والمجتمعي، وتجسيد حرص المؤسسة على توفير بيئة داعمة تتيح لكبار المواطنين المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، إلى جانب طرح مبادرات نوعية تعزز رفاههم النفسي والصحي، وتكرس مكانتهم كقدوة ونموذج ملهم.

ويهدف الملتقى الثامن لكبار المواطنين إلى إبراز قضايا كبار المواطنين واحتياجاتهم وفق التوجهات العالمية الحديثة، وتعزيز الوعي المجتمعي بدورهم الفاعل كمصدرٍ للخبرة والعطاء، مع نقل التجارب والمبادرات الناجحة في تحسين جودة حياتهم، كما يسعى إلى فتح حوار بين الأجيال لتعزيز التضامن المجتمعي، وإطلاق مبادرات مبتكرة ومستدامة تخدم كبار المواطنين، إضافة إلى تحفيز الشراكات والتكامل المؤسسي لخدمة هذه الفئة.

صحة ورفاه

ويتضمن الملتقى ثلاث جلسات حوارية متخصصة تُناقش قضايا صحة ورفاه كبار المواطنين، وسبل تمكينهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعي.

«عيادة بركتنا»

يشهد الملتقى إطلاق مبادرات نوعية تشمل «عيادة بركتنا» التي توفر منظومة دعم صحي ونفسي واجتماعي متكاملة لكبار المواطنين، ومبادرة «نبض بركتنا» لتعزيز الوعي بالسلامة والوقاية، ومعرض خدمات ورعاية لحياة أفضل، إلى جانب تكريم سفراء إسعاد كبار المواطنين وسند الأجيال تقديراً لعطائهم ودورهم الحيوي في ترسيخ التلاحم المجتمعي وتعزيز جودة الحياة.