«الوطني» ينظم المنتدى البرلماني التشريعي في 7 أكتوبر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ينظم المجلس الوطني الاتحادي النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي، المقرر أن تنطلق أعماله في السابع من أكتوبر المقبل بمقر المجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة وحضور عدد من ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، إلى جانب عدد من الهيئات والدوائر المحلية والجهات القانونية والقضائية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة وخارج الدولة، والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة.

ويُعد المنتدى البرلماني التشريعي هو الأول من نوعه على صعيد الممارسات البرلمانية والتشريعية التي تفتح أبواب الحوار وتبادل المعارف والأفكار للتوصل إلى أفضل التشريعات، وفق مسار منهجي يعتمد على خطوات علمية وعملية مدروسة، بمشاركة البرلمانيين والخبراء والفقهاء الدستوريين من مختلف المدارس والاتجاهات العلمية والمعرفية، حيث خصصت النسخة الأولى من المنتدى لعام 2025 لبحث وتناول واستعراض أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واستعراض أفضل الممارسات البرلمانية والتشريعية في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتستهل أعمال المنتدى بكلمة ترحيبية من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تليها كلمة لمعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يستعرض من خلالها (العمل الخليجي المشترك في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وآلياته المستقبلية)، ثم يقدم مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، ورقة حول «التعاون البرلماني الدولي في تنظيم الذكاء الاصطناعي».

روح الفريق

وحول الأعمال التحضيرية المتعلقة بتنظيم المنتدى، أوضح الدكتور عبدالسلام الحمادي، مدير مكتب الثقافة البرلمانية بالأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة التنظيمية التي شُكلت بموجب قرار من الأمين العام للمجلس، والتي تضم سبعة عشر عضواً، عملت بروح الفريق الواحد، واضطلعت بكافة المهام التي أوكلت لها على أكمل وجه.

تصريحات

حول (الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي- نحو تناغم برلماني حكومي فعال) تنعقد جلسة للمنتدى يتحدث من خلالها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ثم تختتم جلسات المنتدى بكلمة يلقيها الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الذي أكد في تصريح خاص بهذه المناسبة على أهمية المنتدى البرلماني التشريعي، الذي جاء بتوجيه وإشراف من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسوف يستمر في عقد جلساته دورياً لتناول مختلف القضايا والتحديات التشريعية التي يفرضها التطور في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأشاد الدكتور عمر النعيمي بمشاركة الجهات المحلية وتعاونها في دعم جهود الأمانة العامة للمجلس خلال الأعمال التحضيرية للمنتدى، ومن بينها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي شارك بدعم جهود اللجنة العلمية للمنتدى، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي المشاركة بالمعرض المصاحب للمنتدى، وغيرها من الجهات المشاركة بأعمال المنتدى.

من جانبه، أشار الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة ورئيس اللجنتين التنفيذية والعلمية للمنتدى في المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن تنظيم المنتدى يهدف إلى تعزيز حضور الإمارات على الخريطة التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تبادل المعارف والخبرات العالمية في الشأن التشريعي والبرلماني، والمساهمة في تعزيز قيم الشفافية والكفاءة التشريعية ودعم مؤشر سيادة القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص التشريعية واستشراف المستقبل في العمل التشريعي.