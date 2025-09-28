عمرو منسي: فعاليات إنسانية وثقافية تميز الدورة الثامنة للجونة السينمائي "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - أعلن مهرجان الجونة السينمائي في مؤتمر صحفي حاشد، أُقيم بأحد الفنادق الكبرى على النيل، تفاصيل دورته الثامنة التي ستُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل، بحضور عدد من النجوم والشخصيات العامة، وعلى هامش المؤتمر ألتقت كاميرا "الخليج 365" المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي.

دور إنساني

وقال المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: عمرو منسي إن الدورة الجديدة من المهرجان تحمل طابعاً مختلفاً وأكثر تأثيراً مقارنة بالسنوات السبع الماضية، إذ يشهد المهرجان هذا العام خطوات ملموسة نحو تعزيز دوره كمنصة إنسانية وثقافية على حد سواء، لافتاً إلى أن أحد أبرز التطورات هو توقيع اتفاقية شراكة مع، لتصبح مبادرة "من أجل الإنسانية" التي يتبناها المهرجان أكثر رسوخاً وفاعلية، لافتاً أن هذا العام يشهد تركيزاً خاصاً على قضية الأمن الغذائي باعتبارها من أهم القضايا العالمية، الأمر الذي يضع المهرجان في موقع متفرد بين المهرجانات الدولية التي تكتفي عادة بالجانب الفني.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن هذه الشراكة ستنعكس على برنامج المهرجان من خلال فعاليات بارزة، منها تنظيم حفل لجمع التبرعات لصالح اللاجئين، بمشاركة جهات دولية وإقليمية، ما يعزز مكانة الجونة كمنصة قادرة على المزج بين السينما والعمل الإنساني الفعال.

برامج دعم الشباب

كما لفت "منسي" إلى النجاحات التي حققها برنامج دعم الشباب وصناع الأفلام، إذ بدأ المهرجان قبل سنوات بدعوة 50 شاباً فقط من مختلف المحافظات، بينما وصل العدد هذا العام إلى نحو 150–200 مشارك بتمويل كامل من شركاء المهرجان، ويتيح هذا البرنامج للمواهب الشابة حضوروالندوات، والانخراط في نقاشات مهنية وتوجيهات من خبراء في صناعة السينما، ما يسهم في تكوين جيل جديد من المبدعين القادرين على المنافسة عالمياً.

وأكد "منسي" أن السينما العربية ما زالت تحتل مساحة أساسية في اهتمامات المهرجان، سواء من خلال دعم الإنتاج أو من خلال توفير منصة للأفلام العربية لتصل إلى مهرجانات دولية كبرى، مشيراً إلى أن هذا الدور يتكامل مع الرسالة الإنسانية للمهرجان.

واختتم منسي حديثه قائلاً: "أنا متفائل جداً بالدورة الحالية، وأرى أن المهرجان يسير في طريق يجمع بين التأثير الفني والإنساني، بما يضمن له الاستمرارية والتفرد على مستوى العالم".

دورة استثنائية

يُذكر أن المهرجان هذا العام يشهد تكريم النجمة منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي تقديراً لمسيرتها الفنية التي تجاوزت 20 عاماً، ورسّخت حضورها كواحدة من أهم نجمات السينما المصرية والعربية، كما تحل النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان، وعلى مستوى العروض، يقدم المهرجان 70 فيلماً سينمائياً من 42 دولة، بينها 6 أفلام مصرية.

