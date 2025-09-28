كامل إدريس يلتقي الباحث الأمريكي كاميرون هدسون في نيويورك

في إطار جهوده لتوسيع العلاقات الدولية وتعزيز الحوار مع مراكز الفكر العالمية، التقى رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، اليوم، بالباحث والكاتب والمحلل الأمريكي كاميرون هدسون، الباحث الأول في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وذلك بمقر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وشهد اللقاء تبادلاً مثمراً للآراء حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً في مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والدعم الإنمائي.

وأكد الدكتور إدريس خلال اللقاء أهمية الحوار مع مراكز الفكر وصناع السياسات في الولايات المتحدة، مشدداً على أن السودان يتطلع إلى شراكات استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب الباحث هدسون عن اهتمامه الكبير بما يجري في السودان، مشيراً إلى أهمية دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات عقدها رئيس الوزراء السوداني مع مسؤولين أمميين وشخصيات فكرية مؤثرة، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحضر اللقاء من الجانب السوداني كل من: وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، ورئيس بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، وسفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير محمد عبد الله إدريس، ومستشار رئيس الوزراء الدكتور حسين الحفيان، والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير جمال مالك، والوزير المفوض عمار محمد محمود، والوزير المفوض فيصل عبد العظيم.

سونا