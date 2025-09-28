محمد سامي يشيد بعصام عمر: سيكون من أهم نجوم السينما بلا منازع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 11:04 صباحاً - أشاد المخرج محمد سامي، بموهبة الفنان الشاب عصام عمر، لاسيما بعد نجاحه الكبير في أولى بطولاته السينمائية من خلال فيلم "سيكو سيكو"، إذ تنبأ بأنه سيكون من أهم نجوم السينما في المستقبل القريب بلا منازع.

محمد سامي عن عمر المهندس: مخرج شاطر وإيقاعه يجنن

"عصام عمر موهوب وذكي وقبوله رهيب"

"طه دسوقي ممثل هايل"

لفت محمد سامي، إلى مُشاهدته فيلم "سيكو سيكو" مؤخرًا عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث أبدى إعجابه الشديد بالمشروع برمته، وتحديدًا أداء المخرج الشاب عمر المهندس، وقدرته على تقديم فيلم سينمائي قادر على تسلية المُتفرج بأسلوبٍ مرن ورشيق، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "عمر المهندس مخرج كبير وشاطر ولذيذ وإيقاعه يجنن، عنده قدرة رهيبة علي التسلية والحكي الرشيق وتوجيه الممثلين، بجد برافو على كل حاجة عمر عاملها في الفيلم".وأضاف: "أما بقى عصام عمر، فأنا مؤمن إن شاء الله السنين اللي جايه بتاعته، هيكون من أهم نجوم السينما بلا منازع، مركز في كل تفصيلة وموهوب وذكي وقبوله رهيب وفارق جامد جدًا، وهو جوه كل مشهد، بيعرف يدي طاقة تملي المشهد سعادة وكمان طاقته بتطول الممثلين اللي معاه في المشاهد".وتابع، بقوله: "اتبسطت بكل لحظة في الفيلم، وكمان طه دسوقي ممثل شاطر جدًا وكوميديان هايل وتلقائي وممثل هايل، وباسم سمرة عبقري كالعادة، وكل الشباب اللي مع عمر المهندس ووطه دسوقي في الفيلم هايلين وعاملين شغل حلو أوي.. مبروك ليهم كلهم، وإن شاء الله يكون ليهم مستقبل جميل".

فيلم "سيكو سيكو"

يُذكر أنّ فيلم "سيكو سيكو" حقق نجاحًا استثنائيًا ومفاجئًا، إذ احتل المركز الأول في قائمة الأفلام الأعلى دخلًا في 2025، وذلك بعدما تجاوزت الإيرادت 188.6 مليون جنيه، مقابل 1.4 مليون تذكرة مبيعة، طوال فترة عرضه في صالات السينما المصرية، والتي امتدت لـ16 أسبوعًا.

وينتمي فيلم "سيكو سيكو" للأفلام الشبابية، التي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، بوصفهما ابنَي عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما؛ يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة، ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية. ويُضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، فابتكرا لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدَّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.

محمد سامي يتراجع عن الاعتزال ويُحضر لمشروع جديد

يُذكر أنتراجع عن اعتزاله، بإعلانه مؤخرًا عن تحضيره لمشروع درامي جديد، قيد الكتابة، يحمل اسم "رد كليتي"، بينما لم يتحدد بعد موعد تنفيذه، إذ أوضح عبر حسابه على "فيس بوك"، مؤخرًا، أن المسلسل يمثل نقلة نوعية في مسيرته الفنية، لافتاً إلى أنه سيكون "الأرقى والأميز" بين أعماله، وسيحظى باحترام وتقدير الجمهور العربي، متوقعاً بحصده لنسب مشاهدات مرتفعة. وأكد على أن المشروع يطرح حكاية لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني محلي أو عالمي، معتبراً أنه يسعى من خلاله لتحقيق المعادلة الصعبة بين الطابع الجماهيري ومتطلبات السوق من جهة، والقيمة الفنية الخالصة من جهةٍ أخرى.

وأضاف "سامي"، أنه اختار أن يخوض تجربة مختلفة تماماً عن أعماله السابقة، مستلهماً نصيحة الناقد طارق الشناوي بضرورة التغيير قبل أن يتشبع الجمهور، كما أعرب في منشوره عن سعادته بما وصفه بـ"القوة" التي بدأ بها المشروع، متمنياً أن يُستكمل بنفس الزخم حتى خروجه إلى النور.

