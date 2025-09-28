الأمير هاري يخرج عن صمته وينفي شائعات تخص زيارته الأخيرة بالملك تشارلز: "كاذبة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 11:04 صباحاً - في خضم التكهنات والشائعات التي بدأت ولم تنتهِ منذ زيارة الأمير هاري، دوق ساسكس، والده الملك تشارلز، ملك بريطانيا، في العاشر من سبتمبر الجاري، خرج الأمير هاري عن صمته أخيراً، نافياً تلك الشائعات بدوره، ليُسكِت الأصوات التي تُحلل الزيارة وما جرى فيها حسب آرائهم الشخصية.

الأمير هاري غاضباً من تكهنات بعض الصحف

Prince Harry Slams ‘Categorically False’ Claims About King Charles Reunion in Rare Statement https://t.co/c5dP7h94up — People (@people) September 27, 2025

نفى الأمير هاري، البالغ من العُمر 41 عاماً، في بيان خاص لمجلة "people"، المزاعم التي تفيد بأن لقاءه الأخير مع الملك تشارلز بدا وكأنه لقاء رسمي وليس لقاء بين أب وابنه، وأن دوق ساسكس شعر وكأنه "زائر رسمي" وليس فرداً من أفراد العائلة.

ونفى هاري من خلال البيان هذه الادعاءات بشكلٍ قاطع، والتي وصفها بأنها "كاذبة"، وقال المتحدث باسم هاري في البيان الصادر بتاريخ 27 سبتمبر: "إن التقارير الأخيرة حول وجهة نظر الدوق بشأن مسار الاجتماع خاطئة تماماً. الاقتباسات المنسوبة إليه محض افتراء، ولا يسع المرء إلا أن يفترض أنها من نسج خيال مصادر عازمة على تخريب أي مصالحة بين الأب والابن. ومن المفترض أن هذه المصادر نفسها اختارت أيضاً الكشف عن تبادل الهدايا".

وضمن تلك التكهنات، ظهرت أيضاً مزاعم تفيد بأن الأمير هاري أهدى والده صورة كبيرة له ولزوجته ميغان ماركل، ولكن نفى البيان تلك المزاعم أيضاً، وأضاف المتحدث: "بينما كنا نفضل أن تظل مثل هذه التفاصيل خاصة، يمكننا أن نؤكد أنه تم تسليم صورة ومع ذلك، فإن الصورة لم تحتوِ على الدوق والدوقة، بل تضمنت فقط أحفاد الملك، الأمير آرتشي، والأميرة ليليبيت، اللذين لم يرهما الملك منذ أكثر من ثلاث سنوات".

لقاء شخصي بعد 19 شهراً

شهدت زيارة الأمير هاري الأخيرة إلى المملكة المتحدة محطة مهمة تمثلت في لقاء خاص مع والده الملك تشارلز، في قصر كلارنس هاوس، وهو أول اجتماع شخصي يجمعهما منذ 19 شهراً. وقد وصل دوق ساسكس إلى القصر في تمام الساعة 5:20 مساءً يوم 10 سبتمبر، وغادر بعد نحو 55 دقيقة من اللقاء.

وكانت آخر مرة التقى فيها الأب والابن في فبراير 2024، بعد أيام قليلة من إعلان القصر الملكي عن خضوع الملك لعلاج لمرض السرطان الذي لم يُكشف عن نوعه حتى الآن.

وتضمنت زيارة الأمير هاري إلى لندن عدداً من الفعاليات التي حرص على حضورها، أبرزها زيارة عدة مؤسسات خيرية قريبة من قلبه، وإلقاء خطاب مؤثر في حفل توزيع جوائز WellChild، بالإضافة إلى الجلسة الخاصة مع والده التي وُصفت بأنها كانت صريحة.

