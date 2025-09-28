موتو جي بي: مارك ماركيس يحرز لقبه العالمي السابع

الرياص - اسماء السيد - Motegi (اليابان) : أحرز الدراج الإسباني مارك ماركيس لقب بطولة العالم للدرجات النارية فئة موتو جي بي للمرة السابعة في مسيرته والأولى منذ 2019، بعد حلوله ثانيا الأحد في جائزة اليابان الكبرى.

قدم سائق فريق دوكاتي أداء رائعا هذا الموسم وهيمن على معظم سباقاته، ليحسم اللقب العالمي قبل خمس سباقات على نهاية الموسم.

وكان حلول ماركيس في المركز الأول أو الثاني، سيحسم لقبه، بعض النظر عن نتيجة شقيقه الأصغر أليكس أقرب مطارديه.

وبعد عبوره خط النهاية، رفع ماركيس يديه عاليا قبل أن يبكي ويصرخ فرحا.

ويشكل هذا الانتصار عودة مظفرة بعد كابوس الإصابات الذي حل بماركيس، بدءا من كسر في ذراعه اليمنى في 2020 كاد يدفعه إلى إعلان الاعتزال.

قال ابن الثانية والثلاثين وهو يحاول حبس دموعه "من المستحيل حتى التحدث".

تابع "أريد فقط الاستمتاع باللحظة. صحيح ان ذلك كان صعبا، في غاية الصعوبة".

أردف "الآن أن معجب بنفسي وكيف أصبح هذا جزءا مني".