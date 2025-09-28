مكياج وتسريحات النجمات في أسبوع ميلانو للموضة.. هل هي انعكاس لعروض الأزياء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 11:04 صباحاً - في كل موسم من مواسم الموضة، تتحول منصات العروض إلى لوحات فنية مبهرة لا تقتصر فقط على الأزياء، بل تمتد لتشمل الشعر والمكياج باعتبارهما جزءاً أساسياً من اكتمال الإطلالة. وفي أسبوع ميلانو للموضة، يزداد الاهتمام بما يقدمه خبراء التجميل من صيحات جديدة وأساليب مبتكرة تليق بمكانة هذا الحدث العالمي الذي يعد واحداً من أهم المحافل في صناعة الموضة والجمال.

وفي هذا الأسبوع، لا يُنظر إلى الشعر والمكياج على أنهما تفصيل ثانوي، بل يعتبران لغة جمالية موازية للأزياء، تعكس شخصية العرض وتبرز هوية العلامة. ما يميز أسبوع ميلانو للموضة تحديداً هو قدرته على المزج بين الكلاسيكية الإيطالية الفاخرة واللمسات العصرية الجريئة، لتظهر النجمات بإطلالات تحمل في طياتها مزيجاً من الأناقة، الرقي، والابتكار، وتعكس بدورها الصيحات الجمالية التي يطلقها أسبوع الموضة في ميلانو، فيكمل أحدهما الآخر.

كما أن أساليب المكياج التي تبرز في هذا الحدث لا تقتصر على الجمال الخارجي، بل تسعى لإبراز ملامح المرأة وإظهار قوتها وأنوثتها بطرق متعددة، سواء من خلال التركيز على العيون أو الشفاه أو منح البشرة إشراقة طبيعية. أما الشعر فيحمل دائماً رسائل مختلفة: أحياناً يترجم البساطة الناعمة، وأحياناً يجسد قوة الشخصية من خلال تسريحات مبتكرة وجريئة.

أناقة كلاسيكية بلمسة عصرية

روز برترام Rose Bertram-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

خلال عرض روبرتو كافالي Roberto Cavalli ، تألقت روزبرترام Rose Bertram بتسريحة شعر شينيون مرتفع يعكس فخامة الأسلوب الكلاسيكي، مع خصل منسدلة بنعومة على جانبي الوجه وصولاً إلى الكتفين لمزيد من الرومانسية. أما المكياج فجاء بعيون مرسومة بالرمادي الداكن مع سحبة جانبية، مع هايلايتر أبيض في الزاوية الداخلية تمنح العينين عمقاً وإشراقة، لتكتمل الجاذبية برموش بارزة وأحمر شفاه زهري أنثوي زاد الإطلالة إشراقاً.

لمسة رومانسية ناعمة

نعومي براندو Noemi Brando- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من عرض إليزابيث فرانشي Elisabetta Franchi، جاءت نعومي براندو Noemi Brando بتسريحة شعر كيرلي قصير مع غرة جانبية تنسدل برقة على الوجه لتمنح لمسة شبابية عفوية. أما المكياج فاعتمد على أسلوب النيود الطبيعي بظلال فاتحة وكحل رفيع على الجفن العلوي فقط مع ماسكرا بارزة، فيما أضفى أحمر الشفاه الزهري الفاتح اللامع لمسة أنثوية مشرقة على المظهر.

براءة شبابية عصرية

فيكي مونتاناري Vicky Montanari-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من عرض موسكينو – Moschino، أطلت فيكي مونتاناري Vicky Montanari بتسريحة شعر تناسب الطالبات اعتمدت على ضفيرتين جانبيتين مع فرق وسطي بسيط يمنحها مظهراً عفوياً ومرحاً. أما المكياج فجاء بأسلوب "اللامكياج" الطبيعي الذي يكاد لا يرى، ليبرز ملامح الوجه بخفة، فيما أضافت غلوس وردياً فاتحاً للمسة حيوية منعشة.

فخامة أنيقة بلمسة كلاسيكية

باي لو Bai Lu- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من عرض إمبوريو أرمانيEmporio Armani، تميزت باي لو Bai Lu بشعر ملموم للخلف مع فرق أوسطي خفيف وغرة من الجنبين تحيط بالجبهة، فيما انسدلت خصلات ويفي رقيقة على جانبي الرقبة لإضفاء لمسة رومانسية ناعمة. أما المكياج فجاء بظلال عيون بدرجات البني مع كحل أسود مسحوب يمنح العينين اتساعاً وجاذبية، واكتملت اللمسة النهائية برموش طويلة وأحمر شفاه نحاسي زاد الإطلالة دفئاً ورقياً.

لمسة جريئة بطابع أنثوي

جميلا ستراند Jamilla Strand- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من عرض إيترو – Etro، جاءت جميلة ستراند Jamilla Strand بتسريحة الشعر المبلل الملموم مع خصلة ويفي مبللة منسدلة على الوجه في أسلوب عصري ولافت. أما المكياج فارتكز على تدرجات الزهري في ظلال العيون والبلاشر، مع كحل أسود يحيط بالعينين ومسحوب لأعلى ليمنحها نظرة قوية. واكتملت الإطلالة بشفاه محددة باللون البني وأحمر شفاه زهري داكن أضاف لمسة درامية أنيقة.

جرأة أيقونية بأسلوب عصري

فريا ناتر Freya Nutter- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من عرض غوتشي Gucci، تميزت فريا ناتر Freya Nutter بتسريحة البومبيه المرفوعة من الأمام حتى منتصف الرأس، بينما انسدل بقية الشعر بحرية على الأكتاف ليمنح توازناً بين القوة والأنوثة. أما المكياج فجاء بظلال وبلاشر زهري فاتح يمنح الوجه إشراقة ناعمة، مع عيون طبيعية دون كحل، لتتجه كل الأنظار نحو الشفاه المكللة بأحمر شفاه لامع وجريء باللون الأحمر.

رومانسية ناعمة بأسلوب كلاسيكي

تيريزا فونسيكا Theresa Fonseca- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من عرض جورجيو أرماني Giorgio Armani، برزت تيريزا فونسيكا Theresa Fonseca بتسريحة شعر بفرق وسطي مع ضفيرتين جانبيتين ربطتا معاً من الخلف بشكل أنيق، فيما انسدل بقية الشعر بحرية على الظهر والأكتاف لإضفاء لمسة رومانسية ناعمة. أما المكياج فجاء بأسلوب النيود الطبيعي مع كحل أسود داخل العينين يمنحها عمقاً رقيقاً، فيما اكتملت الإطلالة بأحمر شفاه نيود يبرز البساطة الراقية.

تثبت هذه الإطلالات العصرية للنجمات، أنها انعكاس جمالي لأسبوع ميلانو للموضة، ما جعله مساحة متكاملة لإبراز أحدث اتجاهات الجمال أيضاً. فتنوع تسريحات الشعر وأساليب المكياج جعل كل إطلالة تحمل بصمتها الخاصة، لتلهم المرأة وتمنحها أفكاراً جديدة تعكس شخصيتها وتبرز جمالها بأسلوب أنيق ومتجدد.