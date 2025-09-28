لأول مرة تامر حسني يغني لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 11:04 صباحاً - نشر الفنان تامر حسني مقطع مصور جديد عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، ظهر فيه من داخل سيارته وهو يغني لأول مرة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وكتب تامر حسني تعليق على الفيديو قال فيه: "في الطريق طلبت معايا لأول مرة أغني لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وللأجيال الحالية أحب أعرفكم إن الراجل ده أسطورة مبتتكررش كتير، وإنه أول من طوّر في الموسيقى العربية، ودي أغنية عظيمة من أغانيه اسمها لأ مش أنا اللي أبكي... يارب تعجبكم ".

تفاعل عدد كبير من محبي تامر مع هذا المقطع، وأبدوا إعجابهم بأدائه لهذه الأغنية، خاصةً وأنه قدمها بطريقة مليئة بالمشاعر والإحساس، وطالبه البعض بتقديم أغاني تراثية أصيلة مرة أخرى حتى يتعرف عليها الأجيال الجديدة.

تامر حسني يتعرض للإصابة في قدمه

وفي سياقٍ آخر، كان الشاعر رمضان محمد قد كشف عن تعرضللإصابة في إحدى قدميه، منوهاً بأنه علم بإصابة "" بمحض الصدفة، وذلك أثناء قيامه بالتواصل معه هاتفياً ليخبره الأخير بأنه في المستشفى للعلاج من كسر كان يعاني منه منذ فترة.

وقد أعلن الخبر عبر منشور له على صفحته بموقع "الفيسبوك"، قائلاً: "تامر حسني ده حوار كبير بجد. بقالنا فتره كبيره بنتكلم وبنشتغل وعادي جداً نفس حماس وطاقة تيمو اللي بتخلي كل اللي حواليه يجتهدوا ويشتغلوا أكتر، وفجأه النهارده بكلمه يقولي أنا في المستشفى علشان فيه كسر في رجلي وبعالجه من فترة!".

وأضاف: "ولا حد يعرف، ولا قال ولا اشتكى، ولا حب يدي طاقه سلبية للناس اللي بيكلموه. بجد إنسان جميل وفنان جميل وصعب جداً يتكرر وألف سلامة عليك يا تيمو".

نشاط فني لتامر حسني خلال موسم الصيف

الجدير بالذكر أن تامر حسني طرح ألبوم "لينا معاد" الذي ضم 15 أغنية، تعاون من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، خلال صيف 2025 وحقق نجاح جماهيري كبير.

ذلك إلى جانب حضور سينمائي في سيزون أفلام الصيف؛ إذ نافس بفيلم "ريستارت"، ودارت قصته حول محمد، وهو مهندس يعمل فني هواتف بسيطاً، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

وشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم وهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، وآخرون. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.

