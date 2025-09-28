أفلام سينمائية جمعت أحمد رمزي بـ سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - يُعَدُّ الفنان أحمد رمزي واحداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعربية، كما يُعَدُّ من أول الفنانين الذين جسدوا شخصية الفتى الوسيم بالسينما العربية، وخلال مسيرته السينمائية شارك ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية أمام كبار النجوم والمُخرجين التي حقق من خلالها نجاحاً كبيراً ومكانة خاصة لدى الجمهور.

وقد نجح الفنان أحمد رمزي في الوقوف أمام كبار النجمات بالسينما المصرية مُجسداً معهم بطولة العديد من الأفلام ومن أبرزهم الفنانة فاتن حمامة، وإحياءً لذكرى وفاته التي توافق اليوم 28 من سبتمبر نستعرض لكم أبرز الأفلام السينمائية التي جمعته بـ سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

البداية في أولى الخطوات بعالم السينما أمام العندليب الأسمر

جاءت أولى خطوات الفنان أحمد رمزي في السينما خلال منتصف الخمسينيات، حيث شهد عام 1955 عُرض 4 أفلام سينمائية شارك ببطولتها الفنان أحمد رمزي، من ضمنها فيلمان أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وهما: "أيام وليالي، أيامنا الحلوة" كما تم عرض فيلمي "حب و دموع، دموع في الليل".

وطوال مسيرة سينمائية استمرت لما يُقارب ربع قرن حتى نهاية السبعينيات شارك الفنان أحمد رمزي ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية التي لاقت نجاحاً كبيراً، ومع نهاية السبعينيات أعلن اعتزاله ولكنه عاد مرة أخرى للسينما بعد مرور عشرين عاماً في منتصف التسعينيات من خلال فيلم "قط الصحراء"، كما شارك في بطولة آخر أفلامه السينمائية عام 2000 أمام الفنانة يسرا والفنان مصطفى فهمي من خلال فيلم "الوردة الحمراء".

8 أفلام سينمائية شارك ببطولتها أحمد رمزي أمام فاتن حمامة

وتُعَدُّ الفنانة فاتن حمامة من أبرز الفنانات اللاتي شاركن ببطولة عدد من الأفلام السينمائية أمام الفنان أحمد رمزي، كما تُعَدُّ أيضاً من أول الفنانات اللاتي عمل معهن الفنان أحمد رمزي ببداياته.

وقد استمر التعاون السينمائي بين سيدة الشاشة العربية والفنان أحمد رمزي لما يتجاوز العشرين عاماً، وتعاونا خلالها في 8 أفلام سينمائية وهي كالتالي:

حب ودموع

تم عرض فيلم "حب و دموع" عام 1955 وشارك ببطولته: فاتن حمامة، أحمد رمزي، زكي رستم وعدد كبير من الفنانين وجاء الفيلم من إخراج كمال الشيخ.

ودارت أحداث الفيلم حول فتاة تعيش مع والدها العامل البسيط في مدينة بورسعيد، وتُحب ضابطاً بحرياً وسيم، وتظل دوماً تنتظر عودته من رحلاته البحرية، وعلى جانب آخر يُضطر الأب إلى الاستدانة من رجل غني ويعجز عن السداد لينتهز الرجل الفرصة ويطلب الزواج من ابنته؛ ما يجعل الأب يُضطر للموافقة.

أيامنا الحلوة

يُعَدُّ فيلم "أيامنا الحلوة" من أبرز الأفلام التي شارك ببطولتها الفنان أحمد رمزي حيث جمعته بعدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم عبد الحليم حافظ، عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، وقد تم عرض الفيلم عام 1955، وجاء من إخراج حلمي حليم.



ودارت أحداث الفيلم حول فتاة فقيرة تعيش في منزل بسيط بجوار ثلاثة شباب فقراء يقعون في حبها جميعاً، ويكتشفون وقوعها تحت وطأة المرض الذي يستلزم إجراء عملية جراحية، ويتهافت الجميع على مساعدتها لإجراء العملية الجراحية وتستمر أحداث الفيلم.

صراع في الميناء

عام 1956 يتعاون الفنان أحمد رمزي مع المخرج العالمي يوسف شاهين من خلال فيلم "صراع في الميناء" الذي شارك ببطولته: فاتن حمامة، عمر الشريف، توفيق الدقن، حسين رياض وعدد كبير من الفنانين.

ودارت أحداث الفيلم حول عودة "رجب" بعد غياب ثلاث سنوات بسبب رحلة قضاها على ظهر إحدى البواخر سعياً لتوفير المال من أجل إتمام زواجه بـ"حميدة" الفتاة التي تعيش مع والدته في إحدى العشش المُقامة على البحر، ولكن يبدأ "رجب" في الغيرة حينما يشك بوجود علاقة تجمع بين "حميدة" و"ممدوح" ابن صاحب شركة النقل البحري، التي تأتي بالتزامن مع وجود مشاكل عديدة بين مالك الشركة والعاملين بها.

القلب له أحكام

عام 1956 يجمع المُخرج حلمي حليم الفنان أحمد رمزي والفنانة فاتن حمامة من خلال فيلم "القلب له أحكام" الذي شارك في بطولته: زينات صدقي، عبد السلام النابلسي، عبد الفتاح القصري، سميحة أيوب.



ودارت أحداث الفيلم حول فتاة فقيرة طالبة كلية الطب تقع في حب زميلها الثري الذي لا يشعر بها ويستهين بمشاعرها في البداية، ولكنه يقع في حبها بعد أن يرى صدق مشاعرها نحوه ويطلب منها الزواج، لكن هناك من يقف لهما بالمرصاد ليفسد تلك العلاقة.

لا تطفئ الشمس

يُعَدُّ فيلم "لا تطفئ الشمس" من أبرز الأفلام بالسينما المصرية والعربية، الذي جاء من إخراج صلاح أبو سيف ومن تأليف إحسان عبد القدوس، وشارك ببطولة الفيلم: أحمد رمزي، فاتن حمامة، شكري سرحان، ليلى طاهر وعدد كبير من الفنانين.

دارت أحداث الفيلم حول أسرة تفقد الأب لتجد الأم نفسها مسئولة عن خمسة أبناء، وهم: "أحمد" الذي ينضم للجيش، "ممدوح" الذي يحلم بإنشاء مشروعه الخاص، "ليلى" التي تقع في حب معلم البيانو المتزوج، فيما يعيش كل من "فيفي" و"نبيلة" قصة حب مع زملاء لهما في الجامعة، فهل ستستطيع الأم السيطرة على حياة أبنائها؟

لن أعترف

يُجسد الفنان أحمد رمزي والفنانة فاتن حمامة بطولة فيلم "لن أعترف" الذي شارك ببطولته الفنان أحمد مظهر وتم عرضه عام 1961 وجاء من إخراج كمال الشيخ.

ودارت أحدث الفيلم حول مُهندس يتم اتهامه ظلماً بقتل صراف شركة، ويبتزه عامل يُدعى "دياب" فيما تظن زوجة المهندس بارتكابه للجريمة لأنه كان يمر بضائقة مالية لتستمر أحداث الفيلم.

يُمكنكم قراءة: فنانون جمعتهم الصداقة على مدار سنوات حياتهم.. تعرفوا إليهم

حكاية العمر كله

عقب مرور 4 سنوات يتعاون الفنان أحمد رمزي والفنانة فاتن حمامة في فيلم "حكاية العمر كله" الذي تم عرضه 1965، وشارك ببطولة الفيلم فريد الأطرش، ليلى فوزي، عبد المنعم إبراهيم، وجاء الفيلم من إخراج حلمي حليم.

وتدور أحداث الفيلم حول الموسيقار "فريد" الذي يعيش حياة لاهية، فيما تحبه صديقته الممثلة "ليلى" وهو لا يشعر بها بينما يحاول المحيطون به التقريب بينه وبينها، حتى تظهر "نادية" ابنة صديقه الذي تُوفي لتقيم بمنزله، فيقع في حبها، بينما تقع هي في حب شقيقه الأصغر.

حكاية وراء كل باب

وبعد مرور 14 عاماً يتعاون كل من الفنان أحمد رمزي والفنانة فاتن حمامة عام 1979 ببطولة فيلم "حكاية وراء كل باب" ويُعَدُّ آخر فيلم جسدا بطولته معاً، وهو فيلم تلفزيوني، وشارك ببطولة الفيلم: أحمد مظهر، جميل راتب، ليلى فهمي، وجاء الفيلم من إخراج سعيد مرزوق.

وقد دارت أحداث الفيلم من خلال سرد 4 قصص لكبار الأدباء التي من خلالها تتم مُناقشة العديد من القضايا التي تُجسد بطولتها الفنانة فاتن حمامة مع إختلاف الأبطال أمامها في كل قصة.

وعقب مسيرة فنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية استمرت لما يتجاوز نصف قرن قدم من خلالها الفنان أحمد رمزي ما يُقارب 110 أعمال فنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية، رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 28 من سبتمبر عام 2012 عن عمر ناهز الـ77 عاماً إلا أنه ظل حاضراً بقلوب وذاكرة جمهوره بالعديد من أفلامه السينمائية.



