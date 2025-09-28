الفنان أحمد مجدي في حوار خاص لـ"الخليج 365": الهارلي علّمني التركيز والمسؤولية

- 1/5
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - ضم يديه إلى مقود دراجته النارية، وابتسم ابتسامة يعرفها كل من عاش شغف الطريق المفتوح، ابتسامة من وجد في هدير المحرك وصوت الرياح معنىً جديداً للحياة، أمامنا جلس أحمد مجدي بثقة، يتحدث عن الـ"هارلي ديفيدسون" وكأنها صديق قديم، لا مجرد آلة من المعدن، التقيناه على إحدى الطرق السريعة بالقاهرة لنتعرف إلى قصته مع الدراجات النارية، والبدايات، والحوادث، والمغامرات، وكيف انعكست هذه التجربة على شخصيته وفنه.؟
البدايات مع الدراجات النارية
بعد سنوات من عملك في التمثيل، كيف جاء شغفك بالهارلي؟ ولماذا اخترتها بدلاً من الدراجات الرياضية الأخرى كـ"الريس"؟الهارلي يناسب طبيعتي تماماً، الدراجات الرياضية "الريس" مخصصة لعشاق السرعة فقط، بينما أنا أبحث عن الاستمتاع بركوب الدراجة ذاتها، الهواء، وتغير درجات الحرارة، والشوارع، ورفقة الأصدقاء، لا أركب لأجري، بل لأستمتع بالهدوء والانغماس في اللحظة.
كثيرون يربطون بين الهارلي والتمرد.. هل تتفق مع هذه الصورة؟نعم، فيها روح تمرد بالفعل، لكن الأمر أعمق من صورة نمطية، هناك أجيال مختلفة تحب الهارلي لأسباب متعددة، من التصميم والتاريخ، إلى الشعور بالحرية والاختلاف.
ما أول تجربة احترافية لك في قيادة الدراجات؟كانت مع دراجة "هوندا فيوري" لصديقي شادي عبد الله في عام 2020، وقعت بها أكثر من مرة، ثم اقتنيت دراجتي الحالية منذ ثلاث سنوات، وهي موديل 2010.
هل تتذكر أول مرة قدتّ فيها دراجة نارية؟بالطبع، كانت في قريتنا بمحافظة الدقهلية، وكانت تجربة عنيفة وممتعة في الوقت نفسه، منذ تلك اللحظة نشأت علاقة خاصة بيني وبين الدراجات النارية.
هل أطلقت اسماً على دراجتك كما يفعل البعض؟لا، أنا لا أحب إطلاق الأسماء على الأشياء، رغم تقديري الشديد لدراجتي وماكينة القهوة الخاصة بي، لكنني لا أؤمن بتشخيص الجماد، أقدر التصميم والوظيفة والذكاء الهندسي، لكن من دون أسماء.
الحوادث والدروس المستفادة
ما أول حادث تعرضت له؟ وكيف تعاملت معه؟أول حادث دائماً يعد الأصعب، إذ تكون خائفاً ومشتتاً فتفعل كل ما تعلمت ألا تفعله، ولحسن الحظ، لم تكن إصابتي خطيرة، بل مجرد إصابة في أحد أصابع اليد.
ما هي أصعب إصابة تعرضت لها؟كانت في واحدة من أسوأ الحوادث على دراجتي الحالية، تعرضت لتشوهات في الجانبين والذراع، كنت أقود بهدوء في طريقي لتناول الغداء مع والدتي، وفقدت السيطرة فجأة بسبب سيارة هاربة، منذ ذلك اليوم، قررت ألا أركب من دون خوذة، وقفازات، وملابس حماية كاملة.
بعد هذه الحادثة، ألم تفكر في التوقف عن الركوب؟فكرت، لكنني لم أستطع، الشعور الذي يمنحك إياه الهارلي لا يعوض، فقط أصبحت أكثر حرصاً ومسؤولية في كل مرة أركب فيها.
الرفقة والرحلات
هل تقوم بصيانة الدراجة بنفسك؟لا، لست بارعاً في الصيانة، لكن أحب التواجد أثناء الصيانة ومتابعة العمل.
كم مرة تمارس الركوب؟ وما أطول مسافة قطعتها؟أركب بانتظام، وأطول رحلة كانت إلى الساحل الشمالي (200 كم من القاهرة)، لكنها كانت مرهقة بسبب طبيعة الدراجة، فلم أكررها.
إذا طلب أحد من الوسط الفني أن يركب خلفك، بمن تثق؟عمرو يوسف ركب معي من قبل وكان رائعاً، أما غادة عبد الرازق فهي الوحيدة التي ركبت خلفي أثناء تصوير مسلسل "ثلث الثلاثة"، وكانت تجربة ممتعة جداً.
ومن ترفض أن يركب خلفك حتى لو طلب؟(ضاحكاً) لا يوجد شخص محدد، لكن الأمر يعتمد على الثقة والعلاقة المتبادلة.
هل تفضل الركوب بمفردك أم مع رفقة؟عادةً أفضل الركوب بمفردي، لكن أحياناً يكون لطيفاً أن أرافق أحد الأصدقاء أو السياح الراغبين في استكشاف المدينة من منظور مختلف.
هل تستمع إلى الموسيقى أثناء القيادة؟جرّبت ذلك، لكنه لم يعجبني، صوت المحرك كافٍ بالنسبة لي، كما أن السلامة تتطلب الانتباه الدائم.
أثر الهارلي على الشخصية
ما الذي أضافه الهارلي لشخصيتك؟غيّر من علاقتي بالطبيعة، والجو، والأرض، علّمني التركيز، والمسؤولية، والامتنان للحظة، قيادة الدراجة تجعلك حاضراً ذهنياً بالكامل، وهو إحساس نادر.
هل ترى فرقاً بين أحمد مجدي الممثل وأحمد مجدي الراكب؟لا أرى فرقاً كبيراً، أحاول أن أكون متناسقاً مع نفسي في كل ما أفعله، كلاهما يحب المغامرة ويملك حس المسؤولية.
لو عرض عليك دور في فيلم يدور حول راكبي الهارلي، هل توافق؟بالطبع، أسعى دائماً لدمج الدراجة في أعمالي، ظهرت بها في إعلان، وفي أحد أعمالي مع غادة عبد الرازق بمسلسل "تلت التلاتة".
هل ترى تشابهاً بين ركوب الهارلي وخوض مشروع فني جديد؟إلى حدّ كبير، فكلاهما يحتاج إلى شجاعة، وتركيز، واستعداد لمواجهة المجهول، والأهم أن يكون قلبك قوياً وأن تستمتع بالتجربة.
لو كان الهارلي يتحدث، ماذا سيقول لك؟(يبتسم) سيقول: "لنقم برحلات أكثر.. وجمّد قلبك!".
