الفنان أحمد مجدي في حوار خاص لـ"الخليج 365": الهارلي علّمني التركيز والمسؤولية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - ضم يديه إلى مقود دراجته النارية، وابتسم ابتسامة يعرفها كل من عاش شغف الطريق المفتوح، ابتسامة من وجد في هدير المحرك وصوت الرياح معنىً جديداً للحياة، أمامنا جلس أحمد مجدي بثقة، يتحدث عن الـ"هارلي ديفيدسون" وكأنها صديق قديم، لا مجرد آلة من المعدن، التقيناه على إحدى الطرق السريعة بالقاهرة لنتعرف إلى قصته مع الدراجات النارية، والبدايات، والحوادث، والمغامرات، وكيف انعكست هذه التجربة على شخصيته وفنه.؟

أحمد مجدي: الهارلي ليس للمسافات الطويلة بل للاستمتاع بالهواء والحرية

البدايات مع الدراجات النارية

بعد سنوات من عملك في التمثيل، كيف جاء شغفك بالهارلي؟ ولماذا اخترتها بدلاً من الدراجات الرياضية الأخرى كـ"الريس"؟

كثيرون يربطون بين الهارلي والتمرد.. هل تتفق مع هذه الصورة؟

ما أول تجربة احترافية لك في قيادة الدراجات؟

هل تتذكر أول مرة قدتّ فيها دراجة نارية؟

هل أطلقت اسماً على دراجتك كما يفعل البعض؟

أحمد مجدي: الهارلي صديقي الذي لا أقبل تسميته

الهارلي يناسب طبيعتي تماماً، الدراجات الرياضية "الريس" مخصصة لعشاق السرعة فقط، بينما أنا أبحث عن الاستمتاع بركوب الدراجة ذاتها، الهواء، وتغير درجات الحرارة، والشوارع، ورفقة الأصدقاء، لا أركب لأجري، بل لأستمتع بالهدوء والانغماس في اللحظة.نعم، فيها روح تمرد بالفعل، لكن الأمر أعمق من صورة نمطية، هناك أجيال مختلفة تحب الهارلي لأسباب متعددة، من التصميم والتاريخ، إلى الشعور بالحرية والاختلاف.كانت مع دراجة "هوندا فيوري" لصديقي شادي عبد الله في عام 2020، وقعت بها أكثر من مرة، ثم اقتنيت دراجتي الحالية منذ ثلاث سنوات، وهي موديل 2010.بالطبع، كانت في قريتنا بمحافظة الدقهلية، وكانت تجربة عنيفة وممتعة في الوقت نفسه، منذ تلك اللحظة نشأت علاقة خاصة بيني وبين الدراجات النارية.لا، أنا لا أحب إطلاق الأسماء على الأشياء، رغم تقديري الشديد لدراجتي وماكينة القهوة الخاصة بي، لكنني لا أؤمن بتشخيص الجماد، أقدر التصميم والوظيفة والذكاء الهندسي، لكن من دون أسماء.

الحوادث والدروس المستفادة

ما أول حادث تعرضت له؟ وكيف تعاملت معه؟

ما هي أصعب إصابة تعرضت لها؟

بعد هذه الحادثة، ألم تفكر في التوقف عن الركوب؟

أحمد مجدي: الهارلي يحمل روح تمرد بالفعل

الرفقة والرحلات

هل تقوم بصيانة الدراجة بنفسك؟

كم مرة تمارس الركوب؟ وما أطول مسافة قطعتها؟

إذا طلب أحد من الوسط الفني أن يركب خلفك، بمن تثق؟

ومن ترفض أن يركب خلفك حتى لو طلب؟

هل تفضل الركوب بمفردك أم مع رفقة؟

هل تستمع إلى الموسيقى أثناء القيادة؟

أحمد مجدي: الهارلي مفضل للباحثين عن الهدوء لا السرعة

أثر الهارلي على الشخصية

ما الذي أضافه الهارلي لشخصيتك؟

هل ترى فرقاً بين أحمد مجدي الممثل وأحمد مجدي الراكب؟

لو عرض عليك دور في فيلم يدور حول راكبي الهارلي، هل توافق؟

هل ترى تشابهاً بين ركوب الهارلي وخوض مشروع فني جديد؟

لو كان الهارلي يتحدث، ماذا سيقول لك؟

أول حادث دائماً يعد الأصعب، إذ تكون خائفاً ومشتتاً فتفعل كل ما تعلمت ألا تفعله، ولحسن الحظ، لم تكن إصابتي خطيرة، بل مجرد إصابة في أحد أصابع اليد.كانت في واحدة من أسوأ الحوادث على دراجتي الحالية، تعرضت لتشوهات في الجانبين والذراع، كنت أقود بهدوء في طريقي لتناول الغداء مع والدتي، وفقدت السيطرة فجأة بسبب سيارة هاربة، منذ ذلك اليوم، قررت ألا أركب من دون خوذة، وقفازات، وملابس حماية كاملة.فكرت، لكنني لم أستطع، الشعور الذي يمنحك إياه الهارلي لا يعوض، فقط أصبحت أكثر حرصاً ومسؤولية في كل مرة أركب فيها.لا، لست بارعاً في الصيانة، لكن أحب التواجد أثناء الصيانة ومتابعة العمل.أركب بانتظام، وأطول رحلة كانت إلى(200 كم من القاهرة)، لكنها كانت مرهقة بسبب طبيعة الدراجة، فلم أكررها.عمرو يوسف ركب معي من قبل وكان رائعاً، أمافهي الوحيدة التي ركبت خلفي أثناء تصوير مسلسل "ثلث الثلاثة"، وكانت تجربة ممتعة جداً.(ضاحكاً) لا يوجد شخص محدد، لكن الأمر يعتمد علىوالعلاقة المتبادلة.عادةً أفضل الركوب بمفردي، لكن أحياناً يكون لطيفاً أن أرافق أحد الأصدقاء أو السياح الراغبين في استكشاف المدينة من منظور مختلف.جرّبت ذلك، لكنه لم يعجبني،كافٍ بالنسبة لي، كما أن السلامة تتطلب الانتباه الدائم.غيّر من علاقتي بالطبيعة، والجو، والأرض، علّمني التركيز، والمسؤولية، والامتنان للحظة، قيادة الدراجة تجعلك حاضراً ذهنياً بالكامل، وهو إحساس نادر.لا أرى فرقاً كبيراً، أحاول أن أكون متناسقاً مع نفسي في كل ما أفعله، كلاهما يحب المغامرة ويملك حس المسؤولية.بالطبع، أسعى دائماً لدمج الدراجة في أعمالي، ظهرت بها في إعلان، وفي أحد أعمالي معبمسلسل "تلت التلاتة".إلى حدّ كبير، فكلاهما يحتاج إلى شجاعة، وتركيز، واستعداد لمواجهة المجهول، والأهم أن يكون قلبك قوياً وأن تستمتع بالتجربة.(يبتسم) سيقول: "لنقم برحلات أكثر.. وجمّد قلبك!".

