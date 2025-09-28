أول تعليق من أحمد السقا بعد نجاته من حادث سير .. هذا ما قاله

السقا يوجه رسالة شكر لجمهوره وزملائه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 11:05 مساءً - تعرض الفنان، لحادث سير، خلال عودته إلى منزله، حيث تهشمت سيارته بشكلٍ كبير، فيما خضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة، قبل العودة إلى منزله، وفي أول تعليق له حرص السقا على توجيه رسالة شكر لكل من حاول الاطمئنان عليه ومساندته في أزمته.حرص الفنانعلى توجيه رسالة شكر وامتنان لكل من حاول الأطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير مروع، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ كتب فيه : " اللهم لك الف حمد وشكر .. ويخلق الله من المحن منح ومنحنى الله حبا كثيرا..لم اكن أدركه".وأكمل السقا: "الف مليون شكر لمن تفضل بالاطمئنان عليا ومثلهم اعتذار لمن لم استطع الوصول اليه لرد الجميل".وتابعمطمئنًا كل محبيه، حيث قال : "أنا الحمدلله وبفضله تمام وأبدا عملى من غدا وقاموس اللغه كاملا لن يوفيكم جزاءكم من الذوق والرقى والواجب .. الحمدلله من قبل ومن بعد".وقد لاقى منشور السقا تفاعلًا كبيرًا من قبل كل جمهوره ومحبيه متمنين له دوام الصحة والعافية، ومشيدين بـ"جدعنته" ومواقفه الإيجابية مع كل من حوله، وقد جاءت التعليقات كالتالي : " الف سلامة واعتبرها رسالة من ربنا ليك استقبلها واوعى تهملها، حضرتك انسان محترم وخدوم وبتقف مع الناس كلها فلازم ربنا يقف جنبك، بنحبك من صغرنا وراجل الاكشن الوحيد والله ربنا يحميك، ربنا يبارك في عمرك وصحتك ويخليك لاولادك" وغيرها العديد من التعليقات .حيث تفاعل الجمهور مع خبر حادث السقا، وأبدى الكثير منهم شعورهم بالقلق على حالته الصحية، وقال البعض إنه قد يكون تعرض للحسد بعد حصوله على جائزتين الأسبوع الماضي، الأولى جائزة أفضل ممثل في حفل جوائز دير جيست، وأخرى في مهرجان الفضائيات العربية، وسط حفاوة كبيرة من أصدقائه ومحبيه، وتمنى له الجميع الصحة والنجاح والتألق.أطلعوا على أحمد السقا يكرم محمد هنيدي في ختام مهرجان الإسكندرية المسرحيوكان محمد حسن، مدير أعمال أحمد السقا، قد كشف في تصريحات تلفزيونية، أنّ الأخير تعرض لحادث، أمس الأول عقب صلاة الجمعة، حيث اصطدمت السيارة في حاجز خرساني، حيث أصيب بإصابة طفيفة للغاية، إذ أنه في منزله حاليًا، وسيعود للممارسة نشاطه الفني بشكلٍ طبيعي.ومن المُقرر أنّ يستأنف، نشاطه الفني خلال الأيام القليلة المُقبلة، لاسيما وأنه سيُقدم عرضًا مسرحيًا بعنوان "وهنا القاهرة" مطلع شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من الفنانين أبرزهم هند صبري ويسرا اللوزي.مسرحية "وهنا القاهرة"، من المُقرر عرضها يوم 1 أكتوبر المُقبل، على مسرح أركان بالقاهرة، وهي بطولة مجموعة من المواهب الشابة والجديدة، ويشارك في هذا الموسم مجموعة من النجوم، وهم: أحمد السقا، و، ويسرا اللوزي، وإنجي المقدم، والعمل تأليف وإخراج رشا الجمال، تُناقش قضايا مجتمعية في قالب فني لايت كوميدي، مكوّنة من 6 عروض مختلفة ومتنوّعة، على مدار ساعة ونصف الساعة تقريباً، منها عرض بعنوان: "حوت مدينة نصر"، و"40 شتا"، و"الشيطان همام"، وسبق وشاركت في المهرجان القومي للمسرح عام 2021.في سياق آخر، يخوض الفنان أحمد السقا تجربة سينمائية جديدة بعنوان "هيروشيما"، والذي يتعاون من خلالها مع المخرج أحمد نادر جلال، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معاً في ‏فيلمه الأخير "أحمد وأحمد" وحصول أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل عن دوره في هذا الفيلم في مهرجان الفضائيات في دورته الـ 16 التي أقيمت خلال الأيام الماضية.ويعد فيلم "هيروشيما" من نوعية أفلام الأكشن والغموض، حيث يُسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات ‏الإنسانية، وتأثيرها المدمر على المجتمع.ويُشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من الفنانين، منهم:، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، وعدد كبير ‏من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوي وزيد الكردي.قد يعجبكم أحمد السقا يعبر عن حنينه لوالده الراحل: واحشني يا أبو صلاح

