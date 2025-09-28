الأمير ويليام يتحدث عن مرض زوجته ووالده.. الحياة تختبرنا

الأمير ويليام يصف عام 2024 بأنه أصعب عام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - تحدثخلال لقائه مع الفنانعن عام 2024 واصفاً إياه بأنه كان "أصعب عام" بالنسبة له، حيث شهد هذا العام خضوع زوجته كيت ميدلتون ووالده الملك تشارلز الثالث للعلاج من مرض السرطان.وخلال إعلان الحلقة القادمة من البرنامج التلفزيوني الذي يُقدمه يوجين ليفي والتي تأتي بعنوان "عيش الحياة الملكية في المملكة المتحدة" قال أمير ويلز إنه يعتقد أن عام 2024 "أصعب عام مررت به على الإطلاق"، وأضاف الأمير ويليام خلال حديثه بأن الحياة تختبرنا وأن التغلب على ذلك يجعلنا ما نحن عليه.كما ظهر خلال إعلان الحلقة دعوة يوجين ليفي لزيارة قلعة وندسور في جولة خاصة مع الأمير ويليام، وظهر وهو يقرأ دعوة مدوناً بها: "سمعت أن رحلاتك قد جلبتك إلى المملكة المتحدة، وتساءلت إن كنت ترغب في زيارة قلعة وندسور؟، إذا كنتَ متفرغاً الساعة العاشرة غداً، لمَ لا تذهب إلى القلعة في جولة خاصة؟ سيكون من الرائع رؤيتك!".كما وجه يوجين ليفي سؤالاً للأمير ويليام عما يفعله في المنزل، ليُجيب ضاحكاً: "النوم، عندما يكون لديك ثلاثة أطفال صغار، يكون النوم جزءاً مهماً من حياتي."يُذكر أنه خلال الفترة الماضية تم إقامة استقبال رسمي ضخم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب من قبل العائلة المالكة البريطانية في قلعة وندسور، وقد حضر الطرفان مأدبة عشاء رسمية في القصر والتي جمعت عشرات الأشخاص الملكيين والدبلوماسيين على حدّ سواء، كما جمعت بين خطاب الملك والرئيس الأمريكي الذي طغى عليهما أجواء من المودة والحب.يُمكنكم قراءة: الأمير هاري يمزح عن "الأشقاء المزعجين" وسط استمرار القطيعة مع ويلياموحينها وقبل بدء مأدبة العشاء نشر الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز صورة للأمير ويليام وكيت ميدلتون، وهما يرتديان الملابس الرسمية، كما ارتدت كيت تاجاً ملكياً ووشاحاً أزرق، وبعدها بساعات قليلة، نشرا صورة نادرة لهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض خلف كواليس مأدبة الدولة التي أقيمت في قلعة وندسور.وارتدت كيت ميدلتون، 43 عاماً، فستاناً من الدانتيل باللونين الكريمي والذهبي، وتاجها المفضل الخاص بالأميرة الراحلة ديانا، ووشاحاً أزرق، بينما ارتدى الأمير ويليام، البالغ من العمر 43 عاماً، بدلة سوداء كلاسيكية مزينة بزيّ عسكري.وبعد دقائق من بدء المأدبة الرسمية، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً قصيراً، وخلال خطابه، وصف الرئيس ترامب الأميرة كيت بأنها "مشرقة للغاية"، في إشارة منه إلى استعادة صحتها، بعد إصابتها العام الماضي بمرض السرطان، وخضوعها للعلاج لشهور طويلة.وتابع هو يستدير لينظر إلى أميرة ويلز التي كانت جالسة على يمينه: "أنا وميلانيا سعيدان بزيارة الأمير ويليام ورؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة كاثرين. إنها مشرقة وجميلة للغاية، وصحية للغاية"، نظرت كيت إلى ترامب وابتسمت بلطف رداً على ذلك. وتابع ترامب: "إنه لشرف عظيم حقاً. شكراً لك".