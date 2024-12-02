شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تبسط سيطرتها على "أم القرى" شرق ولاية الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، من استعادة رئاسة محلية أم القرى المتاخمة لولاية القضارف، والتي تبعد نحو 40 كيلومترًا شرقي مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة فى السودان.

وسيطر الجيش السوداني، على رئاسة محلية أم القرى، وأكدت مصادر ظهور القائد السابق لقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، الذي انضم للجيش أواخر أكتوبر الماضي، في صور وهو محاط بقوات الجيش داخل أم القرى، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وتقدم الجيش السوداني في المحور الشرقي بعد ساعات قليلة من وصول نائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي، مساء أمس الأحد، إلى الخطوط الأمامية للجيش في الفاو بولاية القضارف.

ومن جهة أخرى، بسطت قوات الجيش سيطرتها على مصنع سكر غرب سنار، حوالي 60 كيلومترًا جنوب غرب مدينة ود مدني، فضلاً عن تمشيط القرى المحيطة بالمصنع، الذي كانت تتخذه ميليشيا الدعم السريع قاعدة رئيسية مستفيدة من بنية المنشأة الصناعية.

ووصلت قوات الجيش حتى جسر بلدة ود الحداد التي تبعد عن تمركزات الدعم السريع بمدينة الحاج عبد الله حوالي 7 كيلومترات جنوبًا.

وتقدم الجيش في محوري مصنع سكر غرب سنار "جنوبًا" وأم القرى "شرقًا"، يعنى أن الجيش ضيق الخناق على ولاية الجزيرة، وسيتيح لمحور قوات الجيش بالمناقل، غربي مدينة ود مدني، التقدم نحو عاصمة الولاية.

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في ديسمبر من العام الماضي، وتمددت حتى ولاية سنار جنوبًا.