الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 16-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 16-01-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 16-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 16-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-16 15:44PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تداولاته ضمن نطاق قناة سعريه.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا