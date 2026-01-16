تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 16-01-2026

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تداولاته ضمن نطاق قناة سعريه.