شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: السعرات الحرارية فى الوجبات النباتية السريعة ليست أقل من اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الساندوتشات النباتية والسلطات والبيتزا ليست أكثر صحة من خيارات اللحوم، وقام الباحثون بتحليل 1868 وجبة من 50 سلسلة وجبات سريعة في 5 دول.

وقالت الصحيفة: تحتوي الخيارات النباتية على كمية أقل من البروتين والصوديوم ولكن تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات والسكر، يرى معظم الناس أن العام الجديد هو فرصة لبدء نظام غذائي صحي، وربما حتى تجربة النظام الغذائي النباتي، وتشير دراسة إلى أن الوجبات السريعة النباتية لا تحتوي على سعرات حرارية أقل من نظيراتها التي تحتوي على اللحوم.

وقام الباحثون بتحليل ما مجموعه 1868 وجبة بما في ذلك الساندويشات والسلطات والمكرونة والبيتزا من 50 سلسلة وجبات سريعة في 5 دول، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وقام الفريق بجمع بيانات عن محتوى السعرات الحرارية، ووجود مسببات الحساسية، وكميات العناصر الغذائية والألياف والملح في كل وجبة.

وكشفت النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة التغذية، أن الوجبات النباتية تحتوي على كمية أقل من البروتين والصوديوم، ومستويات أعلى من الكربوهيدرات والسكر، مقارنة بالوجبات التي تعتمد على اللحوم.

ولكن - في أخبار سيئة لأولئك الذين يحاولون التخلص من بعض الوزن - اكتشفوا أن الوجبات النباتية بشكل عام لم تكن مرتبطة بالحصول على سعرات حرارية أقل.

وقال المؤلف الرئيسي ميكوواج كامينسكي، من جامعة بوزنان للعلوم الطبية في بولندا: "كشفت النتائج التي توصلنا إليها أن الوجبات السريعة النباتية كانت أكثر عرضة لاحتواء المزيد من الكربوهيدرات والسكر من نظيراتها القائمة على اللحوم"، و من المثير للدهشة أن دراستنا تظهر أن الوجبات النباتية لا ترتبط بانخفاض السعرات الحرارية، وهو ما قد لا يدركه المستهلكون.

وهذا يؤكد على أهمية اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتناول الوجبات السريعة - وخاصة إذا كنت تعاني من اضطراب التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع الثاني، إنه يكشف الوهم بأن البدائل النباتية لأطباق الوجبات السريعة الشعبية هي تلقائيا خيار صحي، وأظهرت النتائج أيضا أن الوجبات الوجبات النباتية أكثر احتمالا لاحتواء مسببات الحساسية مثل السمسم والبذور والمكسرات.