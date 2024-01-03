شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك بالدنيا.. ازاى تحمى نفسك من كورونا وتحافظ على صلاحية الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، ومن أهمها أسباب فوائد الأوميجا 3 بعد سن الخمسين، وإزاي تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد "JN.1"؟..10 أطعمة هتقوي مناعتك، واستشارى يوضح الوزن والطول ومحيط الرأس الطبيعى عند فحص حديثى الولادة، و بعد توجهات هيئة الدواء .كل ما تريد معرفته عن التهاب الأذن وأعراضه، وقبل ما تستخدم الدفاية فى أيام البرد.. اعرف مخاطرها الصحية، ومضادات الهيستامين دون استشارة طبيب قد تؤدى للجفاف، و ازاى تحافظ على صلاحية الفيتامينات والمكملات الغذائية بعد فتح العلبة.





-إزاي تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد "JN.1"؟..10 أطعمة هتقوي مناعتك

-استشارى يوضح الوزن والطول ومحيط الرأس الطبيعى عند فحص حديثى الولادة

-لصحة القلب وتقوية المناعة.. أسباب أهمية الأوميجا 3 بعد سن الخمسين

-بعد توجهات هيئة الدواء .كل ما تريد معرفته عن التهاب الأذن وأعراضه

-قبل ما تستخدم الدفاية فى أيام البرد.. اعرف مخاطرها الصحية

-أستاذة أطفال تحذر: مضادات الهيستامين دون استشارة طبيب قد تؤدى للجفاف

-ازاى تحافظ على صلاحية الفيتامينات والمكملات الغذائية بعد فتح العلبة؟

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